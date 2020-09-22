Индекс Мосбиржи сегодня к 12:30 мск вырос на 1,21% под влиянием восстановления цен акций на американских площадках, наблюдавшегося на вечерних торгах в Нью-Йорке.

Рынок продолжает оставаться под давлением вследствие того, что сегмент рисковых инвестиций заметно опередил в последние месяцы по темпам восстановления показатели широкой экономики. На этом фоне, сокращение активности количественного ослабления ФРС и, опосредованно, некоторое сокращение притока денежной ликвидности на финансовый сегмент – первоначально не оказывавшее значимого влияния на рынок – стало в итоге существенным негативным драйвером для показателей спроса.

Традиционно повышенный спрос на деньги в связи с завершением финансового года в США, вероятно, усилил эту тенденцию. Однако в октябре показатели рыночной ликвидности традиционно испытывают улучшение динамики, что станет позитивным фактором для инвестиций в рисковые активы.

В лидерах роста – акции Мосбиржи. Поводом служит знаковая для российского рынка и сегмента рисковых инвестиций в целом информация о развитии биржевой торговли в РФ.

Вчера стало известно, что Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) впервые в России продало на электронной площадке биржи российскую нефть Urals на экспорт. Продавцом выступило АО «Зарубежнефть». Сегодня Мосбиржа объявила о запуске торгов широким спектром внебиржевых деривативов на процентные ставки.

Акции М.Видео вчера получили возможность продемонстрировать традиционные для сегмента акций ритейлеров «защитные» свойства под влиянием новости о смене генерального директора группы «М.Видео-Эльдорадо». Им станет Александр Изосимов, который возглавлял «ВымпелКом» с 2003 по 2011 годы. Данная новость отыгрывается и сегодня, вероятно, рынок возлагает значимые финансовые надежды на процессы оптимизации бизнеса группы, связанные с цифровизацией. Группа «Аэрофлот» за 8 месяцев с начала нынешнего года перевезла 19,6 млн пассажиров, что на 52,2% меньше результата аналогичного периода прошлого года, следует из сообщения авиакомпании.

Рынок реагирует на новость негативно. Однако, такая реакция не представляется устойчивой. Данные соответствуют рыночным прогнозам динамики выручки компании, в рамках которых ожидается стабилизация данного показателя во втором полугодии. В первом полугодии Группа «Аэрофлот» показала снижение накопленного годового показателя выручки на 21% до 515,8 млрд руб. при сокращении пассажирооборота на 54,2%.

С нестабильности спроса на биржах США, принимая во внимание технические факторы, во второй половине дня преобладают шансы снижения рынка.

Целевые диапазоны закрытия вторника для индекса Мосбиржи и курсов USD/RUB и EUR/RUB составляют 2825-2930 пунктов, 75,50-77,10 рублей и 88,90-90,45 рублей за доллар США и евро соответственно. Однако, по итогам недели рынок способен проявить традиционную для последних кварталов эластичность спроса к шокам. Эта эластичность обусловлена монетарными факторами, фактором централизованной поддержки экономики в странах-локомотивах восстановления, США, КНР, Японии и мерами ОПЕК по регулированию спроса-предложения на нефтяном рынке. В данной связи, возможным представляется итоговое повышение индекса Мосбиржи к концу недели относительно текущих уровней.



