"Алросе" угрожает рост налогов
По сообщению газеты "Коммерсант", Минфин предлагает изменить порядок расчета НДПИ для алмазов, что может негативно отразиться на финансовых результатах АК "АЛРОСА" (BBB-/Baa2/BBB-), сообщила газета "Коммерсант".
Правительство внесло в Госдуму законопроект, в котором предложен новый порядок оценки стоимости добытых драгоценных камней. Согласно проекту, стоимость добытых драгоценных камней будет оцениваться исходя из цены их реализации (без НДС), а не из прейскурантов Минфина, как сейчас. При этом оценка в любом случае будет не ниже прейскурантной цены. НДПИ на алмазы составляет 8% от цены.
Сейчас налоговая база рассчитывается на основе прейскурантов Минфина, которые, в свою очередь, определяются на основе предложений Гохрана, Алмазювелирэкспорта и добывающих компаний. Пересмотр прейскуранта происходит при изменении цены более чем на 10%, которое держится в течение 90 дней. По итогам прошлого года АЛРОСА заплатила 21,9 млрд руб. НДПИ, а в 2018 г. – 20,6 млрд руб.
Переход к изменению базы расчета НДПИ грозит компании ростом налога на 2–3 млрд руб. в год, что в нормальной ситуации не оказало бы существенного влияния на финансовые результаты компании.
Однако из-за коронавируса ситуация на алмазном рынке заметно ухудшилась. Например, общие продажи АК «АЛРОСА» за 8 мес. 2020 г. составили лишь 1,244 млрд долл., что меньше, чем за 8 мес. прошлого года на 43%.
В 2021 г., когда изменения налога могут вступить в силу, полного восстановления рынка алмазов, видимо, не наступит, поэтому в будущем году рост НДПИ, в случае принятия изменений расчета, может негативно отразиться на результатах компании.
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