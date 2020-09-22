Недавний отчет МЭР показал, что падение ВВП в августе замедлилось до —4,3% г./г. Исходя из этих оценок, за 8М с начала года экономика просела лишь на ~3,5% г./г. (в 1 кв. был рост более 1,5% г./г.). В последние месяцы наибольший вклад в улучшение динамики вносит промышленность, а также транспортный сегмент (грузооборот продолжает восстанавливаться по мере «разморозки» экономической активности).

В целом восстановление идет быстрее нашей прогнозной траектории: на 2П 2020 г. мы ожидали падение около 6% г./г., тогда как по текущей динамике оно должно составить ~ минус 4% г./г. Однако мы видим признаки замедления оживления как в промышленном, так и в потребительском секторе. Есть риск возникновения «ямы»: активное восстановление финансировалось сэкономленными во время пандемии ресурсами, однако новые факторы роста могут несколько запоздать. На это дополнительно могут наложиться негативные эффекты «второй волны».

Так, например, в потребительском секторе по мере повышения доступности услуг (транспортных, туристических) часть средств «отвлекается» от розничной торговли, замедляя ее динамику (см. наш вчерашний обзор). При этом, хотя рынок труда в пандемию пострадал не столь существенно (по официальным данным, безработица выросла до 6,5%, а зарплаты практически не просели), его восстановление идет очень небыстро. Широким массам потребителей мог бы помочь кредитный канал (и он помогает – задолженность по потребкредитам растет более чем на 10% г./г., да и ставки снизились по сравнению с докризисными уровнями), но все же рост почти в два раза меньше, чем в 2019 г. Мы полагаем, что пока он не восстановится до докризисных уровней, ритейл вряд ли сможет перейти к росту выше 1-1,5% г./г.

Похожая ситуация и в непотребительском секторе. Хотя Минфин подтверждает план беспрецедентного увеличения расходов до более чем 22 трлн руб. в 2020 г., судя по исполнению бюджета, фискальный стимул (в т.ч. реализация нацпроектов) в значительном объеме отложен на оставшиеся месяцы года.

По нашим оценкам, в оптимистичном сценарии экономика просядет лишь на 3,5-4,5% г./г в этом году. При этом наш текущий прогноз (-4,9% г./г. в 2020 г.) более консервативен и отражает наличие рисков второй волны COVID-19 и некоторого запаздывания факторов роста.