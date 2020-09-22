Ликвидность, оценочно, достаточная для полной остановки производства Гражданского сегмента Boeing в течение года — $38,8 млрд при максимальной потребности около $14,9 млрд в 2020. Компания имеет возможность отложить запуск 737 Max на несколько лет за счёт сегмента Обороны и Сервиса (постпродажное обслуживание). Сегменты Обороны и Сервиса, на которые пришлось 75% EBITDA в 2019, выступили стабилизаторами во 2кв 2020. EBIT маржа сегмента Обороны не изменилась, а Сервиса – уменьшилась в два раза, но доля государственных контрактов выросла с 44% в 2019 до 66% во 2кв 2020, делая его более защитным.

Долговая нагрузка по Net Debt/EBITDA на конец 2кв 2020 очень высокая (6,1), но 40% чистого долга приходится на оборотный капитал по самолётам 737 Max, готовым к отгрузке. С учётом этого фактора долговая нагрузка повышенная (3.7). Бизнес лучше, чем в среднем по рынку: дуопольное положение на рынке гражданских самолётов, маржинальность бизнеса на уровне среднего по рынку, портфель заказов в сегменте Обороны расписан на три года. Компания получает косвенную и может получить прямую господдержку от правительства США и ФРС США.

Мы рекомендуем принять кредитный риск компании на горизонте 1,3 и 5 лет в рамках инструмента CDS.

Основные риски:

Продление ограничительных мер в связи с пандемией на срок существенно больше 1 года.

Сертификация 737Max. Одобрение американским регулятором ожидается в конце 2020 г – начале 2021, но сертификация может быть отложена на неопределённый срок.

Падение оборонных и государственных заказов. Могут быть сокращены из-за дефицита бюджета США и политики президента после выборов.

Компенсации за 737 Max могут быть существенно больше заложенных $7 млрд.

Boeing – один из двух основных производителей коммерческих самолётов вместе с европейской Airbus. Доля в общих объемах продаж пассажирских самолетов составила около 45% в 2018 г., и существенно уменьшилась в 2019 после выявленных проблем с флагманской моделью 737Max. Примерно 44% продаж Boeing приходится на США, 13% — Европа, 10% — Ближний Восток, 14% — Китай, 12% — Азия, кроме Китая. Американское правительство является важным клиентом для компании с долей в выручке на уровне 31-39%. Штат составляет примерно 161 тыс. сотрудников. Акционеры: free-float 100%.