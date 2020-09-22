Прошлая неделя завершилась принятием решения по ключевой ставке Банком России и последовавшей пресс-конференцией Эльвиры Набиуллиной. На этот раз, Председатель Банка России выглядела несколько уставшей. Давая ответы на вопросы, было заметно, что глава Банка России продолжает их обдумывать. В итоге ее речь местами казалась несколько сбивчивой и порой содержала избыточные фразы. Вероятно, это могло оказать отрицательное влияние на убедительность выступления и послужить сигналом к началу распродаж на финансовых рынках, что и наблюдалось по итогам торгов понедельника.

Особое внимание заслужили разъяснения касательно определения устойчивости рубля. В частности, Эльвира Сахипзадовна сообщила: «Устойчивость рубля – это, прежде всего, не то, сколько вы можете иностранной валюты купить на рубль заработанный, рубль сбереженный, а покупательная способность рубля: сколько товаров и услуг вы можете купить. А это инфляция…». Подытоживая, она сказала: «Устойчивость рубля – это стабильно низкая инфляция».

Кто-то может усмотреть в таких трактовках попытку подмены понятий. Главный вопрос, для чего? Возможно, Банк России предвидит или готовится к очередному ослаблению рубля и, таким образом, освобождает себя от принятия сдерживающих мер, а заодно и от ответственности. Но в этом случае инфляция на иностранные товары не замедлит себя ждать. Или это попытка сместить акцент для того, чтобы избежать массовой скупки валюты в условиях текущего ослабления рубля?

Полагаю, многие согласились бы соотносить устойчивость рубля с ценовой стабильностью в определении регулятора, при условии, что инфляция в таком случае рассчитывалась бы по методикам, отличным от применяемых Росстатом. Очевидно, что Россия не существует в условиях «железного занавеса» и не обеспечивает себя на 100% необходимыми товарами и услугами. Экспорт сырья осуществляется отнюдь не за рубли, а значительное количество товаров и услуг, пользующихся спросом, иностранного происхождения. В этом смысле реальная потребительская корзина – это не 156 пунктов продуктов, товаров и услуг, учитываемых Росстатом. К слову, в США в расчет потребительской корзины входит почти в 2 раза больше пунктов.

Нововведением ЦБ РФ стал запуск ежемесячных расчетов и публикаций данных по инфляции в разрезе регионов, однако, пока указанные цифры вполне соотносятся с цифрами Федеральной службы государственной статистики. Когда обыватели видят, что жизненно-необходимое лекарство подорожало далеко не на 4%, а ежегодная инфляция цен на бензин превышает 8%, то их сложно убедить в сохранении низкой инфляции, и в этом случае может наступить кризис доверия. Практика публикации инфляции по регионам в этом смысле может стать своеобразной попыткой вернуть доверие. И многое в данном случае будет зависеть от того, насколько объективными будут цифры.

Помимо публикации данных по инфляции в регионах, Банк России существенно усиливает коммуникацию. В частности, предполагается, что Председатель будет проводить пресс-конференцию после каждого заседания Совета директоров. Такая активность вызывает некоторую настороженность и заставляет задуматься на предмет того, что заставляет мегарегулятор действовать столь активно. Не обусловлена ли такая активность ожиданием турбулентности и стремлением повышенного контроля за развитием ситуации? В этом смысле символику новой броши Председателя в виде кнопки паузы можно было бы сравнить со знаком «Пристегните ремни».

А впереди весьма важное событие для финансовых рынков – выборы президента в США. Усиление неопределенности, связанное с грядущими событиями, уже заставляет инвесторов отказываться от рисков. Так, с начала сентября на американском фондовом рынке преобладают продажи. Индекс S&P500 за это период потерял порядка 8,5%. Очевидно, что подобные распродажи ведут к бегству в доллар, что раньше всегда вело к его укреплению, однако сейчас доллар может выступить в качестве посредника для перетока в иные валюты, в этом случае спрос на доллар довольно быстро уравновесится его последующим предложением.

Не является ли пущенная вскользь на последней пресс-конференции фраза Эльвиры Сахипзадовны о том, что некоторые спекулянты даже потеряли свои деньги на валютном рынке при попытках управлять валютными рисками, намеком на то, что на этот раз скупка валюты может привести к подобным последствиям? Если так, то приостановка снижения ключевой ставки, действительно, может оказаться временной, и вслед за нормализацией обстановки последует новое снижение. Очевидно, что многие инвесторы в текущих условиях пока воспринимают решение Банка России скорее как завершение политики смягчения и больше склонны ожидать ее ужесточение уже в следующем году. Возможно, более активная разъяснительная работа регулятора в ближайшем будущем сможет несколько успокоить инвесторов и сохранить аппетит к рискам, но то, что мы входим в зону турбулентности, сомнений не вызывает.



