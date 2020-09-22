Неделя началась с маленького трэша. С самого утра понедельника над рынком висела грозовая туча и все готовились к худшему. Причем перед самым стартом основной торговой сессии чувствовалась такая безысходность, что впору можно было готовиться чуть ли не похоронам рынка. Начало торгов не смогло поправить дела, хотя сразу же после гонга попытка вытащить рынки наверх все же была.

Но эта попытка была настолько слабой и безвольной, что скорее добавила пессимизма и еще более ухудшила ситуацию. А индексы при этом уходили все ниже и ниже. Наверняка не одно сердце инвестора йокнуло в этот момент и подумало: НУ, ВСЁ! К счастью погода на фондовом рынке переменчива, и где-то через 2 часа после начала торгов повеяло откуда-то взявшимся свежим ветерком, ситуация внезапно стабилизировалась.

Нет, какого-то сильного спроса со стороны инвесторов не появилось. Но спекулянты точно встрепенулись и стали потихонечку подбирать акции сильно просевших лидеров и, прежде всего, акции Apple (AAPL, +3,03%), Netflix (NFLX, +3,70%), NVidia (NVDA, +2,69%), Advanced Micro Devices (AMD, +4,02%), а также PayPal (PYPL, +4,05%). Все это происходило на фоне кроваво-красного кострища, полыхавшего в акциях промышленных компаний, энергетическом и сырьевом секторах, где только средние потери значительно превысили 3%. Остается только удивляться, что в конечном счете потери индексов Dow Jones (DJIA-30) и S&P500 оказались менее 2%. Случилось это во многом благодаря достаточно сильному рывку на финише основной торговой сессии, когда было отыграно чуть ли половина провала, а индекс NASDAQ при этом почти отыграл все свои дневные потери и ему совсем чуть-чуть не хватило для выхода в зеленую зону.

И все же, несмотря на относительно оптимистичный финал дня, вопросов остается очень и очень много. На рынок сейчас действует целый букет негативных факторов, которые включают в себя неопределенность вокруг выборов, ухудшение ситуации с коронавирусом в Европе и некоторых частях США, пристальное внимание к крупным банкам со стороны регулирующих органов и, наконец, опасения по поводу того, что дальнейшее экономическое стимулирование может не принести быстрых результатов в ближайшем будущем. Все это в совокупности серьезно повлияло на умы инвесторов. Плюс ко всему надо еще добавить разворачивающуюся на наших глазах драматическую борьбу республиканцев и демократов по поводу сроков назначения нового члена Верховного Суда США вместо умершей на прошлой неделе Гинзбург. Чем это закончится и когда никому не известно. А костер страстей разгорается все жарче и жарче.

По итогам торгов ценными бумагами иностранных компаний на Санкт-Петербургской бирже в понедельник 21 сентября было заключено более 963 тысяч сделок с акциями 1265 эмитентов на общую сумму почти 970 миллионов долларов США.

Ожидания рынка 22 сентября

Понедельник показал, что неделя будет супер тяжелой и возможно супер волатильной. Мы выходим на торги вторника с открытым забралом – быть или не быть? Устоит ли рынок под натиском медведей или же все же мы начнем скатываться в реальную коррекцию. Если до сих пор основным индикатором был сильнейший уровень поддержки \сопротивления по индексу NASDAQ в районе 10 800 пунктов, то теперь к этому добавился еще и индекс S&P500, который снижался четыре сессии подряд и вплотную приблизился к минус 10-ти процентной отметке, после которой, как считают многие технические аналитики, можно говорить уже не о коррекции к повышательному тренду, а о начале слома тенденции. Поэтому сегодня будем внимательно наблюдать за тем, сможет ли тот же NASDAQ вернуться в более комфортную зону выше уровня в 10800 пунктов, а индекс S&P500 остановиться в своем падении. Или все же у инвесторов любовь к рынку действительно закончилась, и как поется в песне «у любви у нашей села батарейка»?

Кстати, о батарейках. Кроме всего прочего сегодня еще и очень важный день, пожалуй, для всего технологического сектора. Илон Маск вечером во вторник проведет грандиозное и уже широко разрекламированное шоу под названием «Battery day», посвященный развитию новых технологий в аккумуляторной промышленности. Ожидается, что на этом мероприятии лидер электромобилей продемонстрирует свой прогресс в области «батареи на миллион миль», а также более дешевой и плотной конструкции батареи и все плюсы собственного производственного процесса в этой области

Однако сам же Илон Маск может и испортить весь этот праздник. Поздно вечером в понедельник он предупредил в своем Twitter, что в ближайшее время «вы не увидите достижений в области технологий аккумуляторов в транспортных средствах». Это важное примечание не осталось незамеченным, и акции Tesla тут же обвалились на пост маркете более чем на 6%. К утру ситуация улучшилась, но не намного. Акции Tesla теряют почти 4.5%. Но, как говорится, еще не вечер, а Илон Маск, как мы знаем, умеет зажигать публику! Поэтому шансы на то, что котировки вернутся в зеленую зону все же есть.

Что же касается конкретных прогнозов на сегодняшний день, то во многом исход торгов будет зависеть от того насколько позитивно или негативно воспримут инвесторы сегодняшнюю речь Председателя ФРС Джерома Пауэлла, который будет выступать в Конгрессе перед финансовым комитетом. Его выступление начнется в 17-00 мск и у участников рынка будет время, чтобы достойным образом отреагировать на нее. Весь вопрос только в одном – с каким настроением они будут это делать?

Привнести некоторый позитив могут данные по продажам домов на вторичном рынке за август месяц. По крайней мере аналитики ожидают рост продаж и восстановление рынка до уровней начала зимы, то есть до уровней докризисного состояния.

Все же главное — это общий настрой инвесторов, которые сейчас явно находятся «в разобранном состоянии» и не могут до конца определиться, что же им делать.