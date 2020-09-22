По акциям ММК есть риски смены тренда на нисходящий
В лидерах роста к середине сессии пребывали бумаги En+ Group (+3,76%) и котировки М. Видео (+3,36%). В лидерах снижения были акции Полиметалла (-2,75%) и котировки ММК (-2,35%).
Акции Полиметалла потеряли импульс к росту после объявления ранее в сентябре о продаже крупного пакета бумаг компании, а также неспособности золота развить повышение. Котировки драгоценного металла во вторник находились выше 1900 долл./унц.
Бумаги ММК упали после дивидендной отсечки и остаются под давлением ввиду перспективы увеличения налоговой нагрузки. С технической точки зрения акции, однако, во вторник пытаются отступить от локального минимума и района поддержки 38 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Положение выше 38 руб. дает покупателям надежду на возвращение бумаг к 40 руб., но в целом основной тренд, согласно ADX, может смениться на нисходящий и увести котировки к сентябрьскому минимуму 36,15 руб. У текущих отметок можно сыграть на отскок с установкой стоп-лосса чуть ниже 38 руб., но учитывать высокий риск и возможное ограничение потенциала роста отметкой 40 руб.
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