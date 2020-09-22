К 15:15 мск индекс МосБиржи повышался на 1,23% до 2898,83 п., а РТС рос на 1,79% до 1202,44 п. После просадки в течение четырёх дней отечественный рынок оказался в зоне краткосрочной перепроданности. Внешний фон заметно улучшился. Как минимум, информация Международного консорциума журналистов-расследователей по поводу подозрительных транзакций ведущих банков на $2 трлн не означает прямого финансового ущерба для этих финансовых организаций, да и суммы потенциальных штрафов вряд ли будут столь значимыми. Поэтому рынки могут вновь переключиться на свои тревоги по поводу коронавируса. В Европе под давлением был сектор путешествий и гостеприимства, а в России сектор транспорта терял до 0,4%. Секторы нефти и газа, а также металлургии торговались в плюсе, но далеко не все их компоненты пользовались спросом.

Среди аутсайдеров дня оказались Polymetal, ММК, «Татнефть», «Селигдар», «Полюс» и «АЛРОСА». По поводу «АЛРОСА» появились неприятные новости из правительства, которое планирует изменить базу расчёта НДПИ на алмазы. Предлагается в качестве такой базы использовать цены реализации, а не прейскурант Минфина. Подобные изменения могут оказаться даже выгодны компании в условиях слабого рынка. Акции «Аэрофлота» также были под давлением. На рынке пока существует неопределённость в окончательной цене размещения допэмиссии акций. Кроме того, в августе Группа «Аэрофлот» перевезла на 41% меньше пассажиров, чем в августе прошлого года.

Лучшую динамику показали бумаги Московской Биржи, «М.Видео», АФК «Система», Mail.ru Group, привилегированные «Ростелекома» и En+Group. Московская биржа стабильно демонстрирует рост объёмов торгов, чему способствует приток новых частных инвесторов. До конца года в России может быть зарегистрировано до 7 млн физических инвесторов. Объём торгов на основной секции во вторник достиг 37 млрд рублей к середине дня.

Налоговый период и ожидания аукционов ОФЗ помогают рублю отыгрывать потери

Рубль активно укреплялся против доллара и евро. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3185 рублей. Ставки MosPrime выросли на день до 4,43%, на неделю до 4,47%, а на месяц остались на уровне 4,50%. Позитивное влияние на рубль оказывает налоговый период, что видно из роста краткосрочных межбанковских ставок. Кроме того, накануне курс доллара не смог обновить свой максимум от 9 сентября, что стало техническим сигналом на покупку «россиянина».

И, наконец, в последнее время повышенным спросом пользуются размещения ОФЗ после того, как Минфин согласился на более высокую премию. На среду запланированы очередные размещения и рынок уже начал подготовку к ним. Свой вклад вносит нефть, которая пытается вернуться выше отметки $42 за баррель Brent, хотя на рынке сохраняются опасения по поводу слабого спроса из-за второй волны COVID-19.

Впрочем, краткосрочные обстоятельства могут блекнуть на фоне среднесрочной идеи репатриации российского капитала с зарубежных счетов из-за очередной фазы подозрений в сомнительных операциях крупнейших банков. Данный фактор уже играл важную роль в росте российского рынка и укреплении рубля в прошлом году, но, похоже, что история может вновь повториться.

Европа пытается расти, но вторая волна COVID-19 не отпускает

Лучшим сектором в Европе стали автомобилестроители, а вот в секторе путешествий и гостеприимства сохраняется пессимизм. Ожидается, что многие европейские страны вернут жёсткие карантинные меры в ближайшие дни.

В частности, в Великобритании ограничат время работы пабов и ресторанов. Акции страховщиков жизни оказались под давлением после того, как страховщик Beazley объявил о росте выплат в связи с COVID-19. Ситуация может ещё больше ухудшиться. Во Франции ежедневно регистрируют более 10 тыс. новых случаев COVID-19. Поэтому восстановительная пауза на рынке может оказаться весьма короткой.

Нефть ждёт статистику по запасам в США

Ситуация на сырьевом рынке немного изменилась, но лишь в том, что нефть смогла выйти в плюс на ожиданиях сокращения запасов в США. Однако риски слабого спроса всё же сохраняются. В Великобритании не только предписали раннее закрытие пабов и ресторанов, но также призвали работодателей вновь вернуть сотрудников, если есть возможность, на дистанционную работу.

Накануне рынок испугался восстановления производства в Ливии. Однако в Goldman Sachs полагают, что до декабря оно увеличится лишь на 400 тыс. бар. в сутки, что не должно создать избыточное предложение. Более того, всегда существует риск ухудшения ситуации из-за продолжающейся в стране гражданской войны. Соответственно, непосредственным риском для котировок планы Ливии пока не являются, а более актуальным будет отчёт API, который на неделе до 11 сентября показал сокращение запасов нефти в США более чем на 9 млн бар. К 15:15 мск:

Американский рынок демонстрирует неуверенность перед выступлением председателя ФРС

Текущий сентябрь пока претендует на один из худших почти за два десятилетия. Накануне американские индексы заметно упали на фоне очередного банковского скандала. Ситуацию с принятием пакета экономической помощи осложняет появившаяся вакансия в Верховном суде, которую президент Дональд Трамп намерен заполнить ещё до выборов, что вызвало негодование у демократов.

Во вторник председатель ФРС Джером Пауэлл выступит перед финансовым комитетом палаты представителей. В подготовленном тексте для выступления говорится о том, что теперь многое в сфере стимулирования экономики зависит от законодателей и их способности принять пакет экономической помощи. Также в течение дня на других мероприятиях выступят главы ФРБ Ричмонда и ФРБ Атланты.

Ещё перед стартом торгов глава Tesla Илон Маск сообщил, что продукты, которые будут представлены в рамках презентации Battery day, не будут составлять значительный объём выручки до 2022 года. Фьючерсы на основные индексы США указывали на разнонаправленный старт торгов от —0,3% в Dow Jones до +0,25% в NASDAQ. Похоже, что без новых денег американский рынок не готов расти на фоне рисков второй волны COVID-19. В отличие от рынка США российские бумаги были недооценёнными до коррекции, а коррекция сделала их лишь более привлекательной для растущего числа новых инвесторов на Московской бирже.



