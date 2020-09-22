Китай с высокой вероятностью заблокирует сделку по продаже TikTok. Об этом пишет государственное англоязычное издание Global Times, публикации которого инвесторы часто рассматривают как публичную позицию Пекина. Вслед за комментариями президент США Дональда Трампа, который в конце прошлой недели потребовал полной передачи TikTok в пользу компании Oracle, власти Китая назвали предложенную схему сделки несправедливой, дискриминирующей и неразумной. В сообщении говорится, что покупка сервиса потребует одобрения от Министерства торговли КНР, которое ни при каких условиях такого одобрения не даст.

Положение дел усугубляет тот факт, что точных сведений о пунктах сделки нет. Американские покупатели в лице Oracle и Walmart заявили, что получат совокупно контрольный пакет акций TikTok Global при участии еще трех ключевых акционеров-юрлиц из США. Эта передача контроля, как они полагают, будет сопровождаться вхождением в совет директоров представителей новых и старых инвесторов, причем 4 из 5 мест достанется гражданам США. Последняя версия итогов переговоров от ByteDance существенно противоречит этой схеме. Компания говорит, что намерена сохранить 80% в структуре TikTok Global, но не напрямую, а посредством своих дочерних структур в США. То есть принцип передачи контроля американцам будет соблюден лишь формально. При этом американский состав руководства фирмы не оспаривался: у ByteDance, несмотря на регистрацию в Пекине, и сейчас трое из пяти членов совета директоров – иностранцы, аффилированные с бизнесом в США.

Участники рынка все меньше понимают, что происходит между ByteDance и ее партнерами, но довольно очевидно, что компания не желает продавать актив за ту сумму, которую ей предложили. Последняя озвученная оценка TikTok Global со стороны ее материнской компании – $60 млрд против $50 млрд, называвшихся ранее, и $25-30 млрд, которые фигурировали в переговорах в конце августа. Кроме того, появилось серьезное политическое препятствие для продажи сервиса: ByteDance круто изменила позицию, заявив, что не отдаст программные коды ни Oracle, ни Walmart, и это совпадает с официальной позицией властей Китая. В Пекине заявляют, что доступ к коду ставит под угрозу китайский рынок, поскольку международный сервис TikTok полностью копирует собственно китайское приложение Douyin (с него списан TikTok), которым пользуется более полумиллиарда китайцев.

Это серьезное и неразрешимое противоречие, из-за которого продажа TikTok в США теперь не может состояться ни в каком виде. На наш взгляд, инвесторам стоит закладывать сценарий того, что сервис останется китайским, но будет действовать в США в условиях ограниченных санкций. В частности, у пользователей могут быть проблемы с обновлением и установкой, что повлияет на размер рекламной выручки TikTok Global и может негативно сказаться на оценке ее бумаг при выходе на IPO.