Во вторник российский фондовый рынок смог отыграть часть потерь на улучшении внешнего фона. Так, поддержку нашим акциям оказала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог подняться в район 41,8 доллара за баррель. Также покупкам в наших бумагах способствовала динамика европейских площадок, которые к вечеру прибавляли в пределах 1,5%.

При этом в США в ходе первых часов торгов основные индексы демонстрировали разнонаправленную динамику – Dow Jones снизился на 0,3%, S&P500 подтянулся на 0,1%. На таком фоне к закрытию индекс МосБиржи подтянулся на 0,7%, поднявшись в район 2885 пунктов. Лидерами торгов выступили акции EN+ и Магнита, рост которых составил 5,5% и 3,3% соответственно.

Хуже рынка торговались Русал и Аэрофлот, потери которых превысил 2%. Отметим, что индекс МосБиржи пытается повторить сценарий восстановления от уровня 2850 пунктов, продемонстрированный в первой половине сентября, когда ему удалось вернуться в район 3000 пунктов. Однако текущее восстановление скорее вызвано фиксацией прибыли по спекулятивным коротким позициям, чем существенным изменением конъюнктуры рынка. В результате уже в ближайшие сессии может возобновиться негативная динамика, как на мировых рынках, так и на российском. Важным фактором здесь станет завтрашняя публикация предварительных данных по индексам деловой активности в производстве и сфере услуг по широкому спектру стран, которая может задать тон торгам до конца недели.

На валютной секции Московской биржи основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленное движение по отношению к рублю. Так, к окончанию основной сессии доллар подтянулся на символические 0,04%, продолжая торговаться чуть выше 76 рублей, евро упал на 0,5%, отступив в район 89,1 рубля. Отметим, что несмотря на поддержку рубля со стороны цен на нефть и подготовки экспортеров к налоговым выплатам, рублю так и не удалось продемонстрировать восстановление по отношению к доллару. При этом в ходе сессии пара доллар/рубль отступала ниже 76 рублей, однако у национальной валюты не хватило сил для закрепления под этой отметкой. В ближайшие сессии ожидаем попыток доллара продолжить рост с сохранением позиций в нижней половине диапазона 75-80 рублей.



