Западные площадки предприняли очередную попытку роста
Вторник европейские индексы закрыли преимущественно ростом. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 закрылся ростом на 0,2 %, британский индекс FTSE 100 прибавил 0,43%, немецкий DAX увеличился на 0,41%, а французский CAC просел на 0,4%.
Британский FTSE 100 выиграл от снижения фунта после того, как премьер-министр Джонсон призвал по возможности работать удалённо и призвал точки общественного питания закрываться раньше обычного для сдерживания второй волны коронавируса. Торгуемые в Лондоне акции крупных нефтяных компаний Royal Dutch Shell и BP выросли примерно на 3%, так как выросли цены на нефть, на ожиданиях, что новые ограничения окажут небольшое влияние на спрос на топливо.
После очередного снижения в понедельник, во вторник американские индексы предприняли попытку роста: по итогам основной торговой сессии индекс Nasdaq вырос на 1,71% до 10963,6 пункта, Dow прибавил 0,51% до 27902,0, а S&P500 увеличился на 1,05% и составил 3315.
Во вторник состоялось выступление главы ФРС в Конгрессе. Среди основных постулатов выступления: необходимость дополнительных фискальных стимулов и признаки восстановления в третьем квартале после обвального падения во втором квартале.
Распродажи в технологическом секторе приостановились и бумаги сектора выступили драйвером роста. По итогам дня котировки Amazon прибавили 5,7%. Инвесторами была позитивна воспринята информация о повышении рекомендации аналитиками Bernstein. Цена акций компании откатилась на 10% от недавних максимумов и теперь воспринимается участниками рынка как хорошая точка входа.
Бумаги Tesla продолжали демонстрировать повышенную волатильность в преддверии ежегодного собрания акционеров и так называемого Battery Day, в ходе которого Илон Маск обещал новые интересные анонсы.
Уже после закрытия основной торговой сессии финансовые результаты за 3 квартал опубликовал Nike. В результате отчета котировки взлетели на 9% в ходе вечерней сессии. Чистая прибыль на акцию составила $0,95, что в 2 раза превзошло ожидания аналитиков в $0,47. Выручка также оказалась лучше ожиданий и составила $10,59 млрд. против $9,15 млрд.
В среду череда выступлений глав резервных банков продолжится: ожидается выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла, президента ФРБ Кливленда Лоретты Мес¬тер и управляющего ФРС Рэндала Кварлеса.
Среда будет насыщенным днем с точки зрения публикации макроэкономической статистики. Так, страны еврозоны опубликуют данные по индексу деловой активности в промышленности и секторе услуг за сентябрь. США также опубликуют данные индексу деловой активности в промышленности и секторе услуг за сентябрь.
На текущий момент можно говорить о том, что снижение на американском рынке приостановилось. Тем не менее для возобновления роста пока драйверов также не хватает, а одиночные взлеты акций не способны заложить прочный фундамент для продолжения роста.
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