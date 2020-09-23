Во вторник в секторе высоколиквидных бумаг не сложилось единой динамики цен. Заметно выросла капитализация Яндекса (YNDX, +8.2%), сообщившего о переговорах о покупке банка Тинькофф (TCSG, +10.8%). Магнит (MGNT) подорожал на 3.8%, АФК Система (AFKS) – на 3.5%, Роснефть (ROSN) – на 1.8%. Тем временем акции Аэрофлота (AFLT) подешевели на 1.9% — рынок отражает в котировках начало размещения допэмиссии. Привилегированные акции Татнефти (TATNP) подешевели на 1.6%, обыкновенные акции ММК (MAGN) – на 1.5%, Полюса (PLZL) – на 1.1%.

Во втором эшелоне, как и в секторе высоколиквидных бумаг, наблюдались разнонаправленные изменения цен. Обыкновенные акции Нефаза (NFAZ) подорожали на 6.9%, ДВМП (FESH) – на 3.3%, МГТС (MGTS) – на 3.2%. Тем временем jобыкновенные акции Магаданэнерго (MAGЕ) подешевели на 4.2%, привилегированные (MAGEP) – на 4.1%, привилегированные акции ДЗРД (DZRDP) – на 4.2%, обыкновенные акции Павловского автобуса (PAZA) – на 3.1%.

Фондовые индексы США повысились на 0.5% — 1.7%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются в среднем выше уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправлено, по азиатским наблюдается некоторое повышение.

Достаточных оснований для выхода из консолидации по индексу РТС пока не наблюдается. Наметившееся укрепление доллара США на мировом валютном рынке негативно влияет на динамику цен на энергоносители и сравнительную привлекательность активов на развивающихся рынках, санкционные риски также остаются сдерживающим фактором для инвесторов. На валютном рынке в начале торгов вероятны попытки закрепления выше отметки 76.0 по паре доллар-рубль на фоне повышения по индексу доллара (DXY).