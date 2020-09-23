Вчера американские рынки акций сумели отскочить, прибавив от 0,5% по Dow Jones до 1,7% по Nasdaq. При этом в течение дня американские фьючерсы торговались в слабом плюсе, а открытие фондовой Америки и вовсе началось с просадки, которая в дальнейшем была выкуплена. Таким образом, можно констатировать, что реальные активы – акции, все-таки покупают. Сегодня с утра американские фьючерсы слабо подрастают. Это пишем в актив.

Теперь взглянем на оборотную сторону медали. Продолжается укрепление доллара к корзине мировых валют. Сегодня с утра пара евро-доллар ушла под сильную поддержку 1,17 и пытается там закрепиться. Таким образом, налицо продолжение ухода от рисковых активов в доллар. Соответственно, в минусе торгуются промышленные металлы, нефть и золото. Это негатив.

Но откроемся мы ростом, все-таки плюсующие американские фьючерсы перевесят дешевеющее сырье. Если внешний фон продолжит хотя бы слабо улучшаться, то Индекс Мосбиржи попробует завершить день уверенно выше отметки 2900 пунктов, чего вчера сделать не удалось. Тем самым будет открыта дорога на еще один штурм уровня 3000 пунктов, который является больше психологической, нежели технической преградой.

Главным событием вчерашнего дня на российском фондовом рынке стало объявление о достижении принципиальной договоренности о покупке «Яндексом» 100% TCS Group Holding, причем с премией к рыночной цене последнего. В результате, акции «Яндекса» взлетели на 8,2%, а расписки TCS – на 10,8%.

Данная сделка позитивна не только для обоих эмитентов, но и для рынка в целом. Однако у нас нет уверенности, что бумаги «Яндекса» и TCS сегодня продолжат ростом отыгрывать эту сделку, хотя волатильность в них обещает быть высокой.

По-прежнему позитивно смотрим на Сбербанк, и ждем ухода его котировок ближе к 242 руб, где проходит сопротивление. Бумаги банка будут толкать вверх не только ожидания отсечки реестра под годовые дивиденды, но и завтрашней масштабной конференции, в ходе которой мы наверняка услышим позитивные новости.

Нельзя исключить, что и Сбер объявит о какой-то крупной покупке. После «развода» с «Яндексом» выстраиваемому Германом Грефом холдингу нужна подобная компания. Может ей станет Mail.ru?

Пара доллар-рубль так и не смогла вчера закрепиться ниже отметки 76. Непросто будет это сделать и сегодня. Рост курса доллара на мировой арене, минусующие металлы и нефть будут играть против рубля. Приближение налогового периода с увеличением продаж валюты экспортерами вряд ли кардинальным образом нивелируют этот негатив.

Впрочем, как мы это видели неоднократно, в течение дня ситуация может измениться на противоположенную.