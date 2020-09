Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России остаётся противоречивым. С одной стороны, азиатские индексы смогли ликвидировать утренние потери. С другой, нефть и промышленные металлы остаются под давлением. Доллар укрепляет свои позиции против валют сырьевой группы от 0,2% относительно CAD и до 0,55% относительно AUD. Комбинация слабых сырьевых валют и слабости в сырьевых фьючерсах предлагают сценарий снижения российских индексов в начале дня. Рубль также должен оказаться под давлением, но в среду проводятся аукционы ОФЗ, которые, как правило, помогают рублю сопротивляться внешнему негативу.

Финансовый сектор помогает рынку с идеями роста

По итогам торгов 22 сентября индекс МосБиржи вырос на 0,73% до 2884,66 п., а РТС поднялся на 1,00% до 1193,06 п. Отечественный рынок в очередной раз подтвердил историческую закономерность, что после падения более чем на 2,5% он, как правило, растёт на следующий день. Лучшим сектором дня стал финансовый, поднявшись на 1,23%. Его лидерами стали бумаги TCS Group (+2,19%) и «Московская Биржа» (+1,5%).

К слову, акции торговой площадки в течение дня показывали повышение более чем на 5%. К концу года ожидается увеличение числа частных инвесторов до 7 млн. Если пару лет назад объёмы торгов на основной секции в пределах 35-40 млрд рублей считались обычным делом, то сегодня речь уже идёт об объёмах около 70-80 млрд рублей. Вот и по итогам прошедшего дня объём сделок составил 72,694 млрд рублей. Руководство TCS Group сообщило о договорённостях по продаже «Тинькофф банка» «Яндексу». Сумма сделки составит $5,48 млрд, или $27,64 за одну акцию TCS Group. Среди лидеров также оказались En+Group (+5,53%), «Магнит» (+3,3%), «М.Видео» (+2,22%) и «ЭНЕЛ Россия» (+1,95%).

Худшим сектором дня был транспортный, упав на 1,22%). Акции «Аэрофлота» упали на 2,45%. Объём перевозки пассажиров в августе оказался на 41% ниже показателя прошлого года. На бумаги авиаперевозчика также давит неопределённость с ценой размещения доп. эмиссии акций. Плюс к этому период восстановления активных авиаперелётов вновь откладывается из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Европе. Также среди аутсайдеров были «Селигдар» (-2,65%), «Аптеки 36и6» (-2,33%), ММК (-1,9%), «ФосАгро» (-1,8%) и «Петропавловск» (-1,78%). Привилегированные акции «Татнефть» подешевели на 2,53%. Рынок продолжает считать, что повышение НДПИ и пересмотр льгот на трудно извлекаемую нефть наиболее негативно скажется на результатах «Татнефти».

Налоговый период и размещения ОФЗ помогают рублю сопротивляться внешнему негативу

Рубль провёл довольно неплохой день, укрепляясь в моменте до 75,715 за доллар и 89,005 за евро. Поддержкой рублю на текущей неделе является налоговый период, что видно на динамике краткосрочных межбанковских ставок. Рубль весьма успешно противостоял доллару, который укреплял свои позиции на глобальном рынке. Похоже, что инвесторы всё же оценивают значения выше 76,0-76,5 рублей за американца в качестве зоны экстремальной слабости российской валюты и готовы пользоваться любым поводом для его покупки.

Также важным фактором последних недель становятся размещения облигаций федерального займа. Аукционы проходят с повышенным спросом после того, как Минфин согласился на более высокую премию для инвесторов. В среду 23 сентября финансовое ведомство предложит ОФЗ-ПК выпуска 29015 с погашением 18 октября 2028 года и ОФЗ-ПД выпуска 26234 с погашением 16 июля 2025 года. Первый аукцион проводится в объёме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске, а второй в объёме 20 млрд рублей. Как мы видим, основной акцент Минфин вновь делает на облигациях с переменным купоном, но также хочет протестировать рынок через размещение классических ОФЗ с относительно коротким сроком обращения. К вечеру вторника доллар слабел на 0,03% до 76,11, а евро на 0,52% до 89,135.

ФРС вновь призывает законодателей помочь экономике

Американский рынок смог избавиться от пессимизма, который его преследовал в течение торговой сессии, и закрыл день ростом. Самое сильное повышение на 2,96% показал сектор Consumer Discretionary, товаров цикличного потребления, вторым стал сектор коммуникаций с ростом на 1,87%, а вот энергетика заняла традиционное последнее место с падением на 1,03%. Самый сильный рост среди акций S&P 500 отмечен в бумагах Twitter Inc. (+7,09%), Amazon.com Inc. (+5,69%) и Ralph Lauren Corp. (+5,44%).

Самыми слабыми были Citizens Financial Group Inc (-5,11%), Zions Bancorporation NA (-3,99%) и Anthem Inc. (-3,98%). Председатель ФРС Джером Пауэлл выступал в рамках финансового комитета палаты представителей Конгресса США. По его словам, помощь попавшим в затруднительную ситуацию компаниям полностью зависит от решений законодателей. Он не стал поддерживать идею того, чтобы ФРС предоставляла кредиты малому и среднему бизнесу, так как это потребует пересмотра текущих принципов работы. В целом, он подчеркнул необходимость дальнейших фискальных стимулов для восстановления экономики. Президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс, выступая на экономическом форуме, также предупредил о необходимости дополнительных фискальных стимулов, или появятся риски экономического спада.

Статистика по США пока вопросов не вызывает. Продажи домов на вторичном рынке выросли за август на 2,4% до 6,0 млн в годовом пересчёте, что является максимальным показателем почти за 14 лет. В корпоративном плане стоит отметить падение бумаг Tesla Inc. на 5,59% на фоне заявлений Илона Маска о том, что продукты, представленные в рамках “Battery day“, не достигнут значительного объёма производства до 2022 года.

Крепкий доллар мешал азиатским индексам корректироваться вверх

Азиатские рынки демонстрировали разнонаправленное движение. Если австралийский ASX 200 был в солидном плюсе, то южнокорейский KOSPI терял почти 1%. Некоторую неуверенность рынкам передал президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс, который не только говорил о необходимости поддержки экономики, но также сообщил о необходимости дальнейшей дискуссии по поводу подхода к инфляции. По его словам, ставка может начать повышаться до момента усреднения инфляции. Подобные слова, естественно, вызвали бурные покупки доллара, что, как правило, оказывает давление на прочие активы. На азиатских торгах индекс доллара поднялся выше отметки 94,1 п.

Однако вернёмся к делам экономики. Резервный Банк Новой Зеландии, как и ожидалось, сохранил ключевую ставку на уровне 0,25%. Экономика Австралии демонстрирует признаки восстановления. Предварительный PMI в производстве вырос до 55,5 п. в сентябре с 53,6 п. в августе, а в сфере услуг поднялся до 50,0 п. с 49,0 в августе. Аналогичного сказать про Японию нельзя, ибо промышленный PMI лишь улучшился до 47,3 п. с 47,2 п., но продолжает указывать на спад.

Долгосрочные инвесторы продолжают скупать золото

Нефть получила двойной удар. Во-первых, укрепление доллара всегда рассматривается в качестве повода для продаж, а, во-вторых, статистика по запасам принесла сюрпризы. По данным API, на неделе до 18 сентября коммерческие запасы нефти выросли на 0,69 млн бар. Запасы бензина упали на 7,7 млн бар., а дистиллятов снизились на 2,1 млн бар.

Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ждут падения запасов нефти на 4,0 млн бар., а также снижение запасов бензина на 1,9 млн бар. и рост по дистиллятам на 1,2 млн бар. Впрочем, не стоит рассматривать статистику, как исключительно негативную для стоимости нефти. По сути, она отражает то, что НПЗ США на побережье Мексиканского залива снизили своё потребление на фоне урагана «Салли». Поэтому топливные позиции сократились, а вот по сырой нефти получился рост. Официальный отчёт Минэнерго США может показать совершенно иные цифры. Впрочем, вряд ли это сильно повлияет на рыночные настроения, которые определяются рисками второй волны COVID-19. Также в Ливии Национальная нефтяная компания объявила о планах повышения добычи до 250-300 тыс. бар. в сутки уже к следующей неделе.

Немного о золоте

Жёлтый металл также отреагировал на укрепление американской валюты, упав ниже отметки $1900 за тройскую унцию. Однако динамика резервов SPDR Gold Trust указывает на то, что долгосрочные инвесторы пользуются текущей просадкой для увеличения вложений. Резервы SPDR Gold Trust увеличились с начала недели с 1259,84 тонн до 1278,23 тонн.