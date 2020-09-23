Рынок акций РФ и рубль снизятся в начале дня на смешанном внешнем фоне, полагают аналитики.

Снижение стоимости нефти марки Brent и рост доллара на мировом валютном рынке надавят на рублевые активы, считают они.

ПРОГНОЗЫ

Внешний фон перед стартом торгов в России остаётся противоречивым, отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

"С одной стороны, азиатские индексы смогли ликвидировать утренние потери. С другой, нефть и промышленные металлы остаются под давлением. Доллар укрепляет свои позиции против валют сырьевой группы от 0,2% относительно канадской и до 0,55% относительно австралийской. Комбинация слабых сырьевых валют и слабости в сырьевых фьючерсах предлагают сценарий снижения российских индексов в начале дня", — говорит он.

"Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля вновь сложился умеренно негативный внешний фон. Так, продажам в национальной валюте будет способствовать ситуация на рынке энергоносителей", — считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

На таком фоне он ожидает некоторого снижения рубля на открытии торгов, что позволит паре доллар-рубль подняться в район 76,2 рубля.

Рубль также должен оказаться под давлением, но в среду проводятся аукционы ОФЗ, которые, как правило, помогают рублю сопротивляться внешнему негативу, отмечает Кочетков.

"Рост курса доллара на мировой арене, минусующие металлы и нефть будут играть против рубля. Приближение налогового периода с увеличением продаж валюты экспортерами вряд ли кардинальным образом нивелируют этот негатив", — полагает Алексей Антонов из "Алор Брокер".

"Сохранение таких факторов, как глобальное бегство инвесторов из активов развивающихся рынков на опасениях начала второй волны коронавируса, и высокой вероятности роста геополитических рисков, будет оказывать давление на рубль. С другой стороны, рубль остаётся выглядеть недооценённым по сравнению со своими аналогами, что окажет поддержку при нормализации новостного фона, также отмечает Константин Кочергин из банка "Восточный".

Аналитик ожидает, что в целом торги в паре доллар-рубль пройдут в диапазоне 75,7-76,4 рубля за доллар.

ВНЕШНИЙ ФОН

Основные американские фондовые рынки во вторник закрылись ростом, восстановившись после снижения накануне, NASDAQ вырос на 1,71%.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра преимущественно растут на 0,1-0,44%, при этом фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижается на 0,25%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются разнонаправленно: гонконгский индекс Hang Seng Index снижается на 0,3%, японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,06%, при этом индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимается на 0,04%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 2,42%.

Стоимость нефти снижается на 0,96% — до 41,32 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро снижается на 0,2% относительно фиксинга предыдущих торгов — до 1,1682 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций вырос по индексу Мосбиржи и по РТС на улучшении внешнего фона после четырех дней падения, следует из данных торгов Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,73%, до 2884,66 пункта, долларовый индекс РТС — на 1%, до 1193,06 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов вторника снизился на 2 копейки — до 76,11 рубля, евро — на 46 копеек, до 89,14 рубля, следует из данных Московской биржи.