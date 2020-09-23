Основные биржевые индексы США закрылись в заметном плюсе по итогам вторника, прервав четыре негативные торговые сессии подряд. Технологический сектор вернулся в лидеры. Amazon показал рост более чем на 5% на фоне информации о возможной дате для ежегодной распродажи (13-14 октября). Официальное подтверждение о prime дне от самой компании ожидается 27 сентября.

Компания Microsoft (BUY) объявила о покупке разработчика компьютерных игр Bethesda за $7,5 млрд. Сделка будет профинансирована за счет свободных денежных средств. Компания планирует закрыть сделку во второй половине 2021 года. Microsoft по итогам сделки добавит игры компании в подписку Game Pass. Будущие игры будут появляться в подписке Game Pass в день выхода. По нашим оценкам, эта новость позитивна для акций компании и особенно актуальна в преддверии выхода консолей нового поколения, где, по нашему мнению, существенно выигрывает Playstation 5 за счет более широкого портфеля эксклюзивных игр для консоли. У Bethesda хорошая библиотека игр (The Elder Scrolls, Fallout, DOOM, Quake, Wolfenstein и Dishonored), которая добавит ценности подписки Game Pass и может побудить фанатов данных серий сделать выбор в сторону новой консоли Xbox, особенно если Microsoft сделает эти игры эксклюзивными.

Компания Bristol-Myers Squibb (BUY) объявила позитивные результаты третьих фаз клинических испытаний препарата Opdivo для лечения рака желудка и рака пищевода. Общая выживаемость в лечении пациентов до оперативного вмешательства составила 14,4 месяца против 11,1 месяцев у группы, принимающей только химиотерапию. В испытаниях на пациентах, перенесших операцию, продолжительность выживаемости составила 22,4 месяца против 11 месяцев у группы, принимающей плацебо после операции. Мы оцениваем это позитивно для акций компании, так как статистика послеоперационной выживаемости показала очень хорошие результаты, что, по нашему мнению, дает хорошее основание для одобрения в данной индикации. Одобрение может дать дополнительный драйвер роста выручки и укрепить позиции препарата Opdivo в онкологии.

TUI (CCC+/Caa1/-) опубликовала предварительные операционные результаты за 3кв20 (4кв финансового года). В связи со вторичными вспышками covid-19 в Европе, компания ожидает отток оборотного капитала в 3-м и 4-м календарных кварталах 2020 года на уровне 100-200 млн евро в месяц. На зимний сезон 2020 и лето 2021 цены на туры выше на 3% и 10%. Текущим летом цены на туры ниже на 19%, а продажи составили 15% от прошлогоднего уровня. 44% и 40% отелей и круизов, соответственно, работают на конец августа. На 20 сентября 2020 компания имела 2.0 млрд евро ликвидности, с учётом второго транша господдержки на 1.2 млрд евро, по сравнению с 2.4 млрд евро на 12 августа. Снижение объясняется компенсациями клиентам за несостоявшиеся туры. Компания ожидает, что текущей ликвидности хватит для прохождения зимнего сезона. Мы оцениваем это умеренно негативно, так как прогнозируется сохранение оттока оборотного капитала в этом и следующем кварталах. С другой стороны, рост цен на зиму 2020 и лето 2021, а также запуск отельного и круизного бизнеса могут в существенной степени сгладить негативные эффекты.

Intel (BUY) объявил об одобрении лицензии на поставку чипов китайской Huawei. Согласно новым правилам, компаниям запрещается поставлять продукцию или оказывать услуги Huawei без выданной лицензии с 15 сентября. На наш взгляд, это умеренно позитивная новость. Конечно, лицензия даёт Intel явное преимущество над конкурентами, которым повезло меньше. С другой стороны, деятельность Intel в основном связана с бытовыми процессорами и серверами. Сегмент производства flash памяти, который как раз может быть объектом лицензии, занимает всего 6% в выручке. Поэтому реакция в акциях компании на новость сдержанная (+0,5%).



