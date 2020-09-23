Вчера Госдума в первом чтении одобрила ряд законопроектов, отменяющих пониженную экспортную пошлину на нефть для некоторых недавно введенных месторождений, а также на вязкую и сверхвязкую нефть. Кроме того, отменяются льгота по НДПИ для сверхвязкой нефти и понижающий коэффициент по НДПИ для выработанных месторождений. Условия режима НДД также становятся менее благоприятными для некоторых недропользователей: повышается коэффициент, отражающий время с начала разработки месторождения, для участков в ХМАО и ЯНАО, и снижается доля переносимых исторических убытков – со 100% до 50% в 2021–2023 гг. С другой стороны, расширяется список месторождений, которые могут быть переведены в режим НДД. Также приняты поправки о налоговых вычетах по НДПИ при условии заключения инвестиционных соглашений, под которые подпадают месторождения Роснефти – Приобское (северная часть) и Ванкорское.

Часть месторождений, потерявших льготы, могут перейти на режим НДД. Наибольшее негативное влияние новые параметры налогообложения, по-видимому, окажут с 2021 г. на Татнефть как производителя высоковязкой нефти и оператора месторождений высокой степени выработанности. Мы ожидаем также негативный эффект для ЛУКОЙЛа, Газпром нефти и Сургутнефтегаза. Мы не исключаем, что во втором чтении некоторые параметры законопроекта, внесенного Минфином, могут быть скорректированы. Кроме того, поправки дают возможность ряду месторождений, утрачивающих льготы, перейти на режим НДД, что может смягчить негативное влияние изменений на экономику их разработки. Тем не менее, поскольку Минфин ожидает дополнительных поступлений от поправок в размере 237 млрд руб. в год, потери отрасли от роста налогового бремени будут значительными.

Корректировки могут быть связаны с ожиданиями сохранения ограничений добычи нефти. Направление развития налоговой системы в нефтяной отрасли – уход от точечных льгот по НДПИ и пошлин в пользу режима НДД – диктует постепенную отмену специальных налоговых режимов для особых групп месторождений и нефти с особыми характеристиками. Однако изменение параметров НДД в ходе эксплуатации проектов не соответствует логике этого налогового режима и вызывает сомнения в его эффективности. Кроме того, поддержание добычи нефти за счет месторождений «трудной» нефти или истощенных залежей, по-видимому, не является приоритетом энергетической политики РФ в условиях ограничений добычи ОПЕК+. Поскольку нефтяные компании снижали добычу в первую очередь за счет месторождений, не пользовавшихся льготами, частичная отмена льгот, вероятно, смягчит эффект от снижения налоговых поступлений от сделки ОПЕК+.