Яндекс ведет переговоры о покупке Тинькофф банка TCS Group (головная компания «Тинькофф банка») ведет переговоры о своей продаже Yandex N.V., говорится в сообщении компании, опубликованном на сайте Лондонской фондовой биржи. Эту информацию подтвердили в Яндексе. «Стороны пришли к принципиальному соглашению по сделке, которая будет состоять из денежных средств и вознаграждения акциями на общую сумму около $5,48 млрд, или $27,64 за акцию «Тинькофф», ‒ говорится в сообщении «Яндекса».

В случае успешной сделки компании могут создать крупную экосистему на рынке. Для Яндекса приобретение Тинькофф даст новый импульс для расширения бизнеса в части кредитных и финансовых услуг, что положительно повлияет на темпы прироста финансовых показателей в будущем. Для Тинькофф — это привлечение новых клиентов. Возможная сделка выглядит позитивно для акций Яндекса и может способствовать переоценке его стоимости в настоящий момент.