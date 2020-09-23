TCS Group (TCS LI – рекомендация пересматривается) вчера опубликовала прессрелиз, в котором подтвердила факт переговоров с Яндексом (YNDX US – рекомендация пересматривается) и принципиальную договоренность о сделке, в результате которой Яндекс может приобрести 100% существующих и вновь выпущенных акций TCS Group. Сумма сделки может составить 5,5 млрд долл., которые будут оплачены денежными средствами и собственными акциями Яндекса, что эквивалентно 27,64 долл. за акцию TCS Group. Это предполагает восьмипроцентную премию к цене закрытия торгов 21 сентября. Сделка потребует согласия акционеров Яндекса и пройдет в соответствии с законодательством Кипра, где зарегистрирована TCS Group. Объем сделки эквивалентен 25% текущей рыночной капитализации Яндекса. Другие детали возможной сделки, включая соотношение денежной и неденежной частей, сроки и дополнительные условия, на данный момент не раскрываются.

Оценка TCS Group почти соответствует максимальным значениям, которых бумаги достигали на рынке – максимум этого года на Лондонской бирже составлял 27,3 долл./ГДР. Цена сделки, по нашим расчетам, предполагает коэффициент P/BV 20П порядка 3,5 и P/E 20П около 11,3, что выглядит фундаментально оправданным с учетом хорошей формы, в которой группа вышла из кризисных месяцев (ROAE во 2 кв. по МСФО равнялся 40%, кредитная динамика восстанавливается, стоимость риска во 2 кв. оказалась ниже прогнозов и может продолжить снижение во 2 п/г). Нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что осенью банки, включая Тинькофф, столкнутся с окончанием кредитных каникул и потенциальным давлением на качество активов, но мы не ждем существенного ухудшения показателей группы. Вчера на момент закрытия в Лондоне ГДР TCS Group торговались по цене 26 долл. за бумагу (плюс 1,6% за день), но на Московской бирже с учетом вечерней сессии расписки прибавили более 10% до эквивалента примерно 28,5 долл./ГДР.

Возможная покупка TCS Group позволит Яндексу расширить свой бизнес, выйти на рынок финансовых услуг и стать одним из ключевых игроков в сегменте финтеха. Компания и раньше проявляла интерес к этому рынку, пытаясь развивать бизнес совместно со Сбербанком, но партнерство оказалось малорезультативным. Фокус TCS Group на розничных клиентах и сегменте МСБ хорошо сочетается с широкой аудиторией и узнаваемостью брендов Яндекса. При этом технологический и финансовый потенциал Яндекса и возможности по интеграции сервисов двух компаний должны поддержать развитие приобретаемого бизнеса. Мы рассматриваем новость как позитивную для Яндекса со стратегической точки зрения. Для бумаг TCS Group динамика может быть ограничена ценой сделки, однако остается некоторый фактор неопределенности с учетом пока не раскрытой структуры сделки. Мы отзываем рекомендацию по TCS Group на пересмотр.