Кривая ОФЗ с фиксированным вознаграждением все не может найти баланс между интересами покупателей и продавцов. Как следствие, предложение нового долга сегодня ограничено 20 млрд руб. короткой серии 26234 (июл.25). Наиболее интересный аукцион дня – в выпуске 29015 (окт.28), новой бумаге с вознаграждением, привязанным к ставке Ruonia.

Мы полагаем, что участники рынка будут таргетировать цену в 96.4-96.8% от номинала на аукционе.