Компания Яндекс (YNDX US, НА УРОВНЕ РЫНКА, РЦ $47,7) объявила о том, что она обсуждает с TCS Group Holding PLC (“Тинькофф”) покупку 100% акций Тинькофф. Стороны пришли к принципиальному соглашению по сделке, которая, как ожидается, которая будет состоять из денежных средств и вознаграждения акциями на общую сумму около $5,48 млрд, или $27,64 за акцию Тинькофф, что предполагает премию в 6,3% к вчерашней цене закрытия. Газета “Ведомости” со ссылкой на неназванный источник указывает на равное соотношение (50:50) денежных средств и акций Яндекса в сделке. Окончательные условия сделки будут зависеть от результатов процедуры due diligence; сделка должна быть одобрена владельцами акций класса “А” Яндекса и Общим собранием акционеров.

Последствия для Яндекса

Покупка банка Тинькофф означает для Яндекса смещение его стратегии в сторону развития финтеха, что менеджмент называл одним из основных приоритетов развития компании в ходе последних телефонных конференций. Наличие этого компонента бизнеса в цифровой экосистеме Яндекса важно для долгосрочного развития и конкурентной позиции компании, учитывая сильные амбиции Сбербанка в цифровом поле. Мы считаем, что недавняя сделка по разводу активов со Сбербанком в части Яндекс.Маркета могла стать важным триггером переговоров с Тинькофф, так как 1) все предыдущие договоренности об отсутствии конкуренции в финансовых сервисах и e-commerce были прекращены, 2) Яндекс.Маркет вернулся под полный контроль Яндекса, имея стратегическую цель войти в топ-3 российских игроков в сегменте e-commerce к 2023, что предполагает сильный рост цифровых сервисов Яндекса в ближайшие годы (мы предварительно предполагаем, что GMV платформы маркетплейса достигнет 400-500 млрд руб. в среднесрочной перспективе в сравнении с 45 млрд руб. на годовой основе в данный момент).

Исходя их объявленных ценовых условий сделки, мы считаем, что Яндекс не переплачивает за Тинькофф, учитывая умеренную премию к рыночной цене актива как таковой, а также явно сильные синергические ожидания.

Мы ожидаем, что акционерная составляющая будет самой большой в сделке: по нашей оценке, денежные средства и их эквиваленты Яндекса на конце 3К20 составят примерно 200 млрд руб., часть из которых, очевидно, должна быть зарезервирована на другие стратегические цели, в том числе потенциальный выкуп доли Uber в Яндекс.Такси, а также строительство новой штаб-квартиры.

Хотя некоторые инвесторы могут опасаться риска размывания и навеса акций на рынке, а также более высокого предполагаемого риска для (розничного) банковского бизнеса в сравнении с крупным масштабом Интернет-бизнеса, мы считаем, что стратегические выгоды для Яндекса должны перевесить эти опасения. Мы считаем новость ПОЗИТИВНОЙ для Яндекса.

Последствия для Тинькофф

Аргумент в пользу сделки для бизнеса Тинькофф – это вхождение банка в цифровую экосистему Яндекса с доступом к более чем 60-миллионной базе уникальных пользователей Яндекса, которые в случае сделки станут потенциальными клиентами банка Тинькофф. Это потенциально расширит объемы бизнеса Тинькофф (сейчас банк обслуживает примерно 7 млн клиентов в сегменте кредитования, примерно 9 млн текущих счетов, примерно 2 млн брокерских счетов и примерно 0,6 млн SME), тогда как доступ к базе данных Яндекса потенциально укрепит и без того лучшую в своем классе модель скоринговой проверки Тинькофф. Более того, Тинькофф становится полномасштабным финансовым партнером Яндекса, банком, обслуживающим онлайнсервисы компании, что потенциально увеличит масштабы онлайн-эквайринга.

Цена на уровне $27,64/ГДР предполагает премию в размере 6% к сегодняшней цене закрытия на бирже в Лондоне и соответствует мультипликатору примерно 3,25x P/BV 2020П, по нашей оценке, (что на 8% выше среднего мультипликатора за последние 5 лет).

Мы рекомендуем продавать акции Тинькофф сейчас, не дожидаясь официального сообщения о сделке и выкупе миноритарных долей – потенциал их роста не так высок, тогда как мы не исключаем распродаж, если сделка не состоится.

Мы также видим некоторые негативные последствия для других банков, главным образом, для Сбербанка и в меньшей степени для ВТБ и Банка “Санкт-Петербург”, учитывая потенциально усиливающуюся конкуренцию в сегменте consumer finance.