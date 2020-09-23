Тинькофф-Банк и Яндекс вчера подтвердили ведение переговоров о покупке Яндексом 100% уставного капитала банка. Стороны предварительно договорились о сделке, включающей оплату денежными средствами и акциями на общую сумму 5,48 млрд долл., или 27,64 долл. за одну акцию Тинькофф-Банка, исходя из цены закрытия Яндекса 21 сентября. Потенциальная цена сделки предполагает премию в 6,3% к вчерашнему закрытию и оценивает Тинькофф-Банк на уровнях 3,0x по коэффициенту P/BV на 2020 г. и 8,2x по P/E на 2021 г.

Наш комментарий: После объявления Тинькофф-Банк прибавил в цене 8,4% на вечерней торговой сессии в Москве, а Яндекс подорожал на 11,8% в Нью-Йорке, что означает повышение оценки в рамках сделки на 5,9% (в случае оплаты денежными средствами и акциями в пропорции 50/50, по данным Reuters). Текущее соглашение не является обязывающим, окончательные условия сделки будут определены по итогам финансово-юридической проверки и согласования окончательной документации.

Обоснование сделки. Факторы инвестиционной привлекательности Тинькофф-Банка следующие: потенциал роста клиентской базы вдвое (до 20 млн) и возможности наращивания некредитного бизнеса (брокерское обслуживание, эквайринг, платежи). Мы видим значительный синергетический эффект от потенциального объединения с Яндексом как по количеству и стоимости привлечения клиентов, так и по интеграции в его существующий бизнес. Что касается Яндекса, после выхода из СП со Сбербанком добавление финтех-вертикали было лишь вопросом времени и способа ее построения. Вместе с тем сделка связана со значительным риском для компании (25% ее капитализации), а также потребует сохранения ключевых руководителей Тинькофф-Банка, поскольку у Яндекса нет опыта управления кредитными рисками.

Что из этого получится? Поскольку оба участника сделки развивают бизнес на основе предпринимательской инициативы, технологий и данных, а также имеют опционные программы для ключевого персонала, им будет легче интегрировать процессы и создать синергию. Если говорить о широком рынке, в случае заключения сделки усилится конкурентное давление на Сбербанк, в результате чего последний может активизировать сотрудничество с Mail.ru. Поскольку эти две формирующиеся экосистемы намного опережают конкурентов, остальной банковский сектор должен будет адаптироваться и в конечном счете мигрировать на модели BaaS(P). Таким образом, в секторе будет расширяться использование новых цифровых технологий по мере того, как в ближайшие пять кварталов в России будут внедряться открытые API-интерфейсы.

Отдельно стоит отметить, что сделка позволит основателю Тинькофф-Банка Олегу Тинькову выйти из бизнеса, получив денежные средства в объеме 1,1 млрд долл., чтобы урегулировать спор с Налоговым управлением США, а также проспонсировать свой новый благотворительный фонд вдобавок к более чем 1,15 млрд долл. в акциях YNDX в семейном трасте. Если ТКС останется на бирже, это устранит риск избытка акций.

Вывод. Для миноритарных акционеров Тинькофф-Банка потенциальная сделка выглядит неоднозначно с точки зрения перспектив оценки, учитывая невысокую премию, сохранение потенциала роста благодаря эффекту синергии и устранение риска избытка акций. Хотя условия сделки пока не окончательные, вероятным сценарием мы считаем тот, в котором миноритарные акционеры не будут продавать свои акции, и Тинькофф-Банк останется на бирже. Учитывая этот позитивный сценарий, мы ожидаем, что Тинькофф-Банк будет торговаться с небольшой премией к цене предложения. Мы подтверждаем рекомендацию Держать с прогнозной ценой на горизонте 12 месяцев на уровне 28 долл.



