Аукционы: заседание ЦБ РФ не улучшило состояние рынка

На сегодняшних аукционах Минфин вновь решил предложить традиционную пару – классический выпуск и выпуск с плавающим купоном. Однако классические бумаги были выбраны из средней части кривой доходностей. Предлагаются 5-летние ОФЗ 26234 (YTM 5,36%) с лимитированным объемом (всего 20 млрд руб.), что указывает на то, что ведомство и не рассчитывает на высокий интерес участников к этим бумагам без заметной премии ко вторичному рынку (ее Минфин предоставлять не готов).

После решения ЦБ РФ по ставке на рынке ОФЗ продолжилась коррекция

Такой выбор Минфина обусловлен продолжающейся коррекцией на рынке ОФЗ. За прошедшую неделю доходности длинных бумаг (с дюрацией около 10 лет) поднялись на 5-10 б.п. (в частности, выпуск 26233 подешевел почти на 1 п.п., его доходность выросла на 6 б.п. до YTM 6,45%). Коррекция связана не только с обесценением рубля (его курс к доллару вновь находится вблизи локального максимума 76 руб./долл.), но и с решением ЦБ РФ по ключевой ставке на заседании в конце прошлой недели. Решение не снижать ставку было ожидаемым. Однако риторика регулятора изменилась в сравнении с предшествующим заседанием. В пресс-релизе регулятор сослался на ослабление “рубля из-за общего повышения волатильности на мировых рынках и усиления геополитических рисков” в части текущих факторов, повлиявших на решение.

Относительно будущей траектории ключевой ставки регулятор по-прежнему исходит из рисков “со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков”. Эти риски могут реализоваться из-за подъема второй волны COVID-19 и негативного развития геополитической ситуации. Мы уже не раз отмечали возросший отток частного капитала, низкий приток средств на рублевые депозиты и прекращение ЦБ других GEM смягчать монетарные условия в качестве основных факторов, которые не позволяют регулятору установить более низкую (чем есть сейчас) ключевую ставку. В таких условиях ОФЗ по-прежнему выглядят неинтересными для покупки на текущих (все еще низких) уровнях доходностей. Такой большой навес предложения при текущей монетарной политике (в этом сильное отличие от 1П) будет сложно реализовать без давления на котировки вторичного рынка.

Вновь расчет на спрос со стороны локальных участников

Как и на предшествующих аукционах, основной объем размещения будет обеспечен выпуском с плавающим купоном (дебютные 8-летние ОФЗ 29015) за счет средств локальных участников. Напомним, что для выполнения плана Минфин должен реализовать на сегодняшнем аукционе ОФЗ 29015 минимум на 146 млрд руб. По нашим оценкам, справедливая цена ОФЗ 29015 находится не выше 96% от номинала, что соответствует премии не ниже 50 б.п. к RUONIA. Кстати говоря, цены ОФЗ с плавающим купоном находятся на минимумах и, скорее всего, продолжат снижаться под навесом огромного предложения.