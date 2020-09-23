Россия решила пойти своим путем и повысить налоги
Буквально вчера руководство финансового блока в США, ФРС и Казначейство, отчитывались в Конгрессе о мерах по поддержке экономики.
Глава ФРС Д.Пауэлл заявил, что центробанк сделает все возможное, использует все доступные инструменты, но при этом крайне необходима фискальная поддержка, иначе эффекта не будет и экономика уйдет в рецессию.
Как известно, в моменты экономического кризиса необходимо стимулирование, снижение ставок и, заметьте (!), снижение налоговой нагрузки на экономику. Так все нормальные страны и делают.
Однако в России снова решили идти своим, уникальным путем. У нас налоги решили повысить, причем речь идет и о повышении НДФЛ для отдельных групп населения, и о повышении НДПИ с НДД.
В этом году уже повысили НДС, что дало правительству 639 млрд рублей. Правительство ссылается на пандемию, на необходимость закрывать как-то дефицит бюджета. Возникает вопрос – а почему правительство не использует резервы, например, ФНБ?
Почему из-за 200 млрд рублей нужно гробить сырьевые отрасли, убивать инвестиции и тормозить развитие регионов? Только от валютной переоценки ФНБ правительство в этом году получило около 1.5 трлн рублей. Для чего тогда резервы, если их не используют в чрезвычайные периоды, к которым без сомнений относится 2020 год?
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