Новость отыгрывается достаточно бурно, торговый оборот Yandex уже превысил 18 млрд руб. (это заметно превышает средний дневной оборот самой торгуемой бумаги на бирже). Я не ожидаю «молниеносного» эффекта для Yandex от покупки TCS Group. Интеграция банковского бизнеса в Yandex потребует минимум год. Полагаю, что цель объединения (как процесс охарактеризовал Тиньков), это поднять экосистему цифровых финансовых продуктов на новый уровень.

Конкуренция на классическом банковском рынке (где у Сбербанка доля свыше 40%) затруднена, маржа сильно сократилась, а рост доходов практически прекратился. Поэтому развитие так называемых экосистем является приоритетным стратегическим направлением. Yandex сможет улучшить рекламные сервисы на основе данных о покупках, а ТКС будет развивать цифровые продукты с использованием технологий Yandex. Мы пока не пересматриваем таргет по акциям Yandex (5300 рублей), но не исключаем, что к концу года акции будут стоить дороже.