Вчерашний день участники рынка ждали с нескрываемым напряжением. Фактически решалась судьба текущего направления движения – будет ли продолжение падения, а точнее сползание вниз, или же инвесторы найдут в себе силы и остановят все медвежьи попытки провалить рынок как можно ниже. Всю первую половину вчерашней основной торговой сессии эта борьба шла с переменным успехом. Котировки болтались «между небом и землей», то есть между плюсом и минусом и все никак не могли определиться, где же все-таки лучше в красном или зеленом секторе. Лишь ближе к концу торгов, начиная где-то с 9 часов вечера по Москве, у участников рынка появилась некоторая уверенность в завтрашнем дне, и начались осторожные покупки. В итоге к закрытию сессии индексы все же «разогнали» до вполне приемлемых положительных отметок и рост индексов на закрытии был уже вполне уверенным.

На секторальном уровне картина один в один повторяет ситуацию времен глубокого коронавирусного кризиса, который мы наблюдали в апреле – мае. Впереди планеты всей был условный сектор «Хлеба и зрелищ», куда входят акции компаний, занимающихся он-лайн доставкой (а это, прежде всего, Amazon (AMZN, +5,69%), развлечениями (в первую очередь Netflix (NFLX, +0,78%) и Facebook (FB, +2,66%), а также он-лайн платежами (все крупные платежные системы). Ну и, конечно же, в этом месте нельзя обойтись без компаний триллионеров (AAPL, GOOGL, MSFT), у которых благодаря коронавирусной истории деньги уже давно куры не клюют.

Однако есть и обратная сторона медали. К сожалению, также как и в апреле – мае, рынок гонят наверх исключительно большие технологические компании, а вот компании финансового сектора и медицинского страхования находились вчера под сильным давлением. Особенно досталось региональным банкам, где падение достигало 3 – 5 процентов.

Кроме всего прочего, многие вчера надеялись увидеть хайп в акциях Tesla (TSLA, —5,60%) после презентации аккумуляторного проекта Илона Маска. Презентация была, проект был, но никакого хайпа не случилось. Скорее – всеобщее разочарование и падение акций Tesla более чем на 5% яркое тому подтверждение. Более того, это падение не ограничилось основной торговой сессией, на постмаркете акции лидера в производстве электромобилей потеряли еще почти столько же. Короче, у компании Тесла наступила черная полоса на фондовом рынке. Впрочем, после 400-процентного роста это не удивительно.

По итогам торгов ценными бумагами иностранных компаний на Санкт-Петербургской бирже во вторник 22 сентября было заключено более 606 тысяч сделок с акциями 1223 эмитентов на общую сумму почти 760 миллионов долларов США.

Ожидания рынка 23 сентября

Хмурое небо пессимизма немного посветлело. Вроде бы ничего особенного не произошло, но все же вчерашний рост сделал свое дело и настроение на мировых рынках заметно улучшилось. Поддержало это настроение и вышедшая вчера квартальная отчетность от мирового лидера в области спортивной одежды, обуви и аксессуаров компании Nike (NKE, +3,09%). В принципе и аналитики, и инвесторы ожидали от компании хорошие показатели. Но они оказались в итоге лучше ожиданий по всем показателям. Естественно, это вдохновило инвесторов и они сразу же унесли котировки компании в заоблачный космос, и сегодня с утра ее акции прибавляют более 13%. При этом хорошие показатели от Nike касаются не только самой компании, но и всего сектора ритейла в целом. За Найком вверх поползли акции и ведущих европейских производителей спортивной одежды и обуви – Adidas (ADS, +5,77%) и Puma (PUM, +4,59%), которые в свою очередь потащили за собой вверх и европейские индексы в целом. Ну и наконец, рост европейских индексов не могли не заметить американские инвесторы на торгах фьючерсами, которые тоже выползли в зеленую зону и торгуются в среднем на полпроцента выше вчерашнего закрытия.

Пока, конечно, все более – менее нормально. Но что будет ближе к вечеру не совсем ясно. Сегодня среда, а это всегда тяжелый день в новостном плане.

В 16-45 мск выйдут данные по PMI за сентябрь в сфере промышленности и в сфере услуг. Прогноз вполне благоприятный, но аналитики очень часто ошибаются в своих оценках, и они могут преподнести неприятный сюрприз.

В 17-00 мск начнется вторая серия Марлезонского балета и Председатель ФРС США Джером Пауэлл продолжит свои 3-х дневные спичи перед конгрессменами и сенаторами. Однако все самое главное уже было сказано, поэтому с этой стороны каких-то неприятностей точно не стоит ждать.

Ну и, наконец, в 17-30 появятся данные по запасам нефти и нефтепродуктов. Аналитики ожидают снижения запасов за последнюю неделю более чем на 2,3 млн. баррелей. Это в принципе хорошо. Однако, все же, зная характер нефти, расслабляться не стоит и от нее можно ждать любых неожиданностей.

Из отдельных акций сегодня стоит обратить внимание акции ритейлера Costco (COST), которая завтра до начала торгов опубликует свою отчетность. Здесь ожидания аналитиков вполне позитивны и с очень большой вероятностью они оправдаются. А значит сегодня можно ждать роста котировок в этих акциях.

В целом же у нас есть все шансы закрепиться индексам на достигнутых вчера уровнях и отторговаться в зеленой зоне с ростом в пределах 0,5%.