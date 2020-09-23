Сессию 22 сентября американские индексы завершили в плюсе после четырех дней падения подряд. Индекс S&P 500 вырос на 1,05%, до 3316 пунктов, Dow Jones прибавил 0,52%. NASDAQ поднялся на 1,71%. Новостной фон был спокойным, участники рынка руководствовались техническими факторами. Сектор циклических потребительских товаров оказался лидером роста, составившего почти 3% на фоне сильного отскока в акциях Amazon. Другие акции FAANG также закрылись на положительной территории, задав вектор другим представителям технологий и коммуникаций.

Илон Маск сообщил, что Tesla (TSLA: —5,6%) не достигнет высоких объемов производства собственных аккумуляторных элементов до 2022 года.

Онлайн-платформа для продажи подержанных машин Carvana (CVNA: +30,6%) ожидает рекордно высоких финрезультатов за третий квартал.

Фонд Trian Fund Management сообщил о покупке доли 0,4% в Comcast Corp (CMCSA: +3,4%) и начал переговоры с менеджментом об изменениях в бизнесе.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют позитивную динамику при слабо насыщенном новостном фоне. Ухудшение эпидемиологической обстановки в Европе и введение некоторых ограничительных мер в Великобритании и Германии не испугало инвесторов. В то же время шансы на появление вакцины до выборов в США могут сильно уменьшиться, если FDA ужесточит требования к процедуре разрешения на применение в чрезвычайных ситуациях, о чем может быть объявлено уже на этой неделе. Считаем, что этот риск будет сдерживать оптимизм инвесторов.

Палата представителей США приняла законопроект о финансировании правительства до 11 декабря, что поможет избежать приостановки его работы 30 сентября. Вероятность утверждения программы дополнительных фискальных стимулов до выборов остается крайне низкой, но участники рынка, на наш взгляд, уже отыграли этот фактор. В отсутствие других драйверов движения в центре внимания сегодня будет макростатистика.

Азиатские фондовые индексы закрылись без единой динамики. Японский Nikkei снизился на 0,06%, шанхайский CSI300 и гонконгский Hang Seng выросли на 0,36%. Европейские площадки торгуются в плюсе. EuroStoxx 50 повысился на 1,8%.

Аппетит к риску неуверенный. Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, сохраняется. Ставка по 10-летним трежерис без изменений около 0,67%. Фьючерс на нефть Brent растет до $42. Золото снижается до $1890.

Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии будет торговаться преимущественно в зеленой зоне. Предполагаемый диапазон 3300-3355 пунктов.

Сегодня будут опубликованы предварительные данные Markit за сентябрь по индексу деловой активности (PMI) в производственном секторе (прогноз: 53,1 пункта) и в секторе услуг (прогноз: 54,7 пункта). Значительное повышение индекса производственной активности от ФРБ Ричмонда в сентябре позволяет ожидать приятного сюрприза и от соответствующих данных Markit. Сектор услуг, напротив, может не оправдать оптимистичных прогнозов, как это уже случилось сегодня с аналогичными европейскими данными PMI.

Индекс настроений от Freedom Finance снижается до 15 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Однако повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.

Технически S&P500 выглядит уязвимым, но пока сохраняет шансы на отскок вверх. На уязвимость указывает индикатор RSI, который находится ниже нейтрального уровня. Тем не менее индикатор MACD не достиг нового локального минимума, что означает формирование «бычьей» дивергенции. Ближайшим сопротивлением при продолжении отскока выступит уровень 3375, однако для уверенного перехвата инициативы «быкам» необходимо преодолеть отметку 3430.