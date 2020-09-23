К среде остатки свободной ликвидности банков на корсчетах в ЦБ остались на уровне чуть выше 3 трлн руб. В частности некоторый отток средств по бюджетному каналу накануне был компенсирован притоком ликвидности в систему по каналу наличных денег. Несмотря на сохранение комфортного запаса ликвидности в целом по системе, ставки МБК остаются на повышенном уровне: так, значение MosPrime o/n накануне составило 4,43% годовых, что является максимумом с конца июля. По итогам вчерашнего депозитного аукциона сегодня в банковскую систему вернется 440 млрд руб., что несколько ослабит давление на ставки МБК перед основными налоговыми платежами в конце недели.

Федеральное казначейство проводит сегодня депозитный аукцион по размещению 100 млрд руб. на 35 дней по плавающей ставке, и пока можно ожидать повышенного спроса со стороны банков на данные ресурсы.

На валютных площадках развивающихся рынков в среду наблюдается уход инвесторов от риска: доллар укрепляется в парах с большинством локальных валют, хотя в среднем укрепление не превышает 0,5%. Рубль днем теряет порядка 0,3% в парах с долларом и евро. Уже на открытии российского рынка американская валюта поднималась выше 76,4 руб., однако пока данная отметка оказалась максимумом для первой половины торгов. Не исключено, что в периоды информационного затишья на внешних рынках российские экспортеры будут активизировать продажу валютной выручки на внутреннем рынке для налоговых платежей. Рубль будет получать от этого локальную поддержку, однако при смене настроений инвесторов на внешних рынках, отечественная валюта быстро лишиться преимущества налогового фактора.



