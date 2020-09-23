Акции Сбербанка смотрятся уверенно
В лидерах роста к середине сессии пребывали бумаги Яндекса (+8,61%) и котировки Системы (+5,62%). Обыкновенные акции Сбербанка подорожали на 0,57%. В лидерах снижения были обыкновенные и привилегированные акции Татнефти (-3,06% и —2,55% соответственно).
Акции Яндекса в течение сессии взлетели до исторического максимума 5653,20 руб. на фоне подтверждения слухов о переговорах по покупке 100% группы Тинькофф. Позже бумаги отступили от пиков дня, но удерживались выше 5 тыс. руб., а гдр TCS Group и вовсе находились в минусе после повышения накануне. В результате сделки Яндексу придется напрямую конкурировать со Сбербанком, акции которого в среду показывали незначительный рост.
С технической точки зрения обыкновенные акции Сбербанка в целом выглядят вполне уверенно и не оставляют попыток восстановления с сентябрьских минимумов. Пока бумаги расположены выше 225,50 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика), имеет смысл сохранять “лонги” с расчетом на движение как минимум к отметке 234 руб (верхняя полоса Боллинджера), а при ее пробое – к 240 руб. и выше. Ожидать смены среднесрочного тренда на нисходящий до закрепления ниже 215 руб. также не стоит. Фундаментальным драйвером повышения бумаг до 1 октября может стать возможность их покупки с дивидендами за 2019 год.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200923/832061978.html