В лидерах роста к середине сессии пребывали бумаги Яндекса (+8,61%) и котировки Системы (+5,62%). Обыкновенные акции Сбербанка подорожали на 0,57%. В лидерах снижения были обыкновенные и привилегированные акции Татнефти (-3,06% и —2,55% соответственно).

Акции Яндекса в течение сессии взлетели до исторического максимума 5653,20 руб. на фоне подтверждения слухов о переговорах по покупке 100% группы Тинькофф. Позже бумаги отступили от пиков дня, но удерживались выше 5 тыс. руб., а гдр TCS Group и вовсе находились в минусе после повышения накануне. В результате сделки Яндексу придется напрямую конкурировать со Сбербанком, акции которого в среду показывали незначительный рост.

С технической точки зрения обыкновенные акции Сбербанка в целом выглядят вполне уверенно и не оставляют попыток восстановления с сентябрьских минимумов. Пока бумаги расположены выше 225,50 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика), имеет смысл сохранять “лонги” с расчетом на движение как минимум к отметке 234 руб (верхняя полоса Боллинджера), а при ее пробое – к 240 руб. и выше. Ожидать смены среднесрочного тренда на нисходящий до закрепления ниже 215 руб. также не стоит. Фундаментальным драйвером повышения бумаг до 1 октября может стать возможность их покупки с дивидендами за 2019 год.