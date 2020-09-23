Индекс Мосбиржи сегодня к 16:30 вырос на 2,5% в рамках динамики американских площадок и на фоне консолидации цен на нефть.

Председатель ФРС Джером Пауэлл в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США заявил вчера, что экономика США будет быстрее восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, при одновременной работе мер бюджетного и монетарного стимулирования. Заявления монетарных властей о необходимости активизации бюджетной поддержки экономики, как показывает практика, указывают на снижение шансов реализации новых значимых мер монетарного стимулирования. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что текущие итоги количественного ослабления оцениваются регуляторами США как достаточные и успешные, что будет снижать дефляционные опасения рынка и предотвращать формирование устойчивого спроса на «качество».

Акции Яндекса – в лидерах роста после информации о планируемой сделке по покупке TCS Group. Данная сделка способна повысить рыночные оценки справедливой стоимости бумаг Яндекса. Однако, крайне высокие уровни стоимости акций Яндекса с точки зрения статистики сравнительного анализа, а также относительно слабые кратко- и среднесрочные оценки чистой прибыли компании снижают её расчетную стоимость. Крайне важный дополнительный негативный элемент в оценках – отсутствие дивидендов, а также существенная подверженность бумаг компании влиянию различных нерыночных факторов, в том числе, связанных с законодательным регулированием деятельности отраслевого бизнеса. Исходя из рыночной практики синергия в потребительском секторе транслируется в рост выручки на 5-25%, но у обоих компаний уже на данный момент крайне высокие уровни средне- и долгосрочного среднегодового прироста выручки и высокая рентабельность бизнеса. Поэтому, в рамках наших моделей, мы рассчитываем, что сделка в долгосрочном периоде позволит сохранить объединенной структуре в ближайшие годы оценочные показатели прироста выручки и FCF к выручке демонстрируемой Яндексом на уровне 34,3% (г/г) и 14,9%. С учетом отсутствия подтверждения заключения сделки со стороны руководства TCS Group, а также повышенной конкуренции и сравнительно высоких рисков в банковском секторе, позитивная реакция рынка на новость о предполагаемой покупке Тинькофф банка Яндексом представляется на данный момент избыточно активной и неустойчивой.

На рынке в ближайшие кварталы будет – исходя из исторической практики выхода экономики из кризисного шока – достаточно много слияний и поглощений. Эта ситуация, в случае реализации такого сценария, сформирует для бумаг Яндекса конкуренцию с точки зрения баланса предпочтений инвесторов.

Акции TCS Group выглядят хуже рынка. Однако, информация о предложенных Яндексом ценовых уровнях сделки по покупке Тинькофф Банка не свидетельствует в пользу негативной переоценки рынком справедливой стоимости его бумаг. Более того, владельцам TCS Group сейчас, как представляется, выгодно подождать. Возможным представляется дальнейший рост спроса на акции банков. Важно отметить, что завершение количественно ослабления в США – это традиционный сигнал для повышения рынком оценочных уровней требуемой доходности вложений. Для банков это означает более высокие показатели рентабельности кредитования и инвестиций. Банки – как показала, в частности, практика антикризисных мер 2008 года – аналогичных по характеру тем, которые реализуются сейчас – могут стать одними главных бенефициаров текущей антикризисной политики регуляторов. Это сценарий может начать реализовываться уже в октябре, когда завершится период сезонного спада в показателях краткосрочной динамики свободной денежной ликвидности на рынке.

Сегодня вечером преобладают шансы роста рынка, однако, этот рост уже в очень существенной мере выглядит ограниченным техническими факторами.

Целевые диапазоны закрытия среды для индекса Мосбиржи и курсов USD/RUB и EUR/RUB составляют 2905-3005 пунктов, 76,00-77,55 рублей и 89,00-90,30 рублей за доллар США и евро соответственно.