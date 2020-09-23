Российский рынок акций уверенно растет по основным индексам на корпоративных историях, в лидерах роста – акции "Яндекса", следует из данных торгов Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 17.05 мск рос на 2,07%, до 2944,48 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,12%, до 1206,43 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 79 копеек — до 76,9 рубля, курс евро — на 65 копеек — до 89,79 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,46% — до 41,91 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции "Яндекса" на фоне договоренностей о возможной сделке с TCS Group ("Тинькофф") подскакивали на 15,4% к уровню закрытия дополнительных торгов, или на 25% к уровню закрытия основной сессии вторника — до 5653,2 рубля. После этого торги бумагами кратковременно переводились в режим дискретного аукциона. К текущему моменту акции "Яндекса" растут на 4,51%, при этом депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижаются на 2,12%.

"Главным событием дня стали новости о покупке "Яндексом" TCS Group за 5,48 миллиарда долларов. Как правило, при такой ситуации растут бумаги покупаемой компании, но в данном случае рынок сосредоточил свое внимание на акциях IT-компании. По сути, с помощью данного приобретения "Яндекс" встает на путь трансформации в информационно-финансовую группу. Наличие собственных сервисов и финансовое подразделение может превратить "Яндекс" в лидера онлайн-банкинга как для населения, так и для бизнеса", — отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

Также в лидерах роста — акции АФК "Система" (6,22%), депозитарные расписки X5 (4,58%), депозитарные расписки Mail.Ru (3,46%), депозитарные расписки "Ленты" (2,6%), акции "Магнита" (2,34%), а также акции ММК (2,2%), ПИКа (2,12%), префы "Ростелекома" (2,11%) и акции "Распадской" (2,09%).

Также среди лидеров снижения – бумаги "Татнефти" (префы снижаются на 2,63%, обыкновенные акции – на 2,56%), акции "Новатэка" (-1,69%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-1,59%), акции Polymetal (-1,49%), "Интер РАО" (-1,09%) и акции Petropavlovsk (-0,9%).

"Бумаги "Газпрома" негативно отреагировали на новости о том, что Международная группа клубов взаимного страхования ответственности судовладельцев отказалась от заключения контрактов по проекту "Северный поток-2" из-за риска американских санкций. Впрочем, отметим незначительную просадку бумаг газовой компании. По сути, инвесторы уже давно смирились с тем, что вероятность срыва проекта гораздо выше его реализации", — считает Кочетков.

К текущему моменту акции "Газпрома" снижаются на 0,79%.

ПРОГНОЗЫ

Ближайшим важным сопротивлением для индекса Мосбиржи является уровень 3000 пунктов, пробоя которого до конца недели можно ждать при сохранении поддержки от корпоративных новостей и улучшении внешнего фона, считает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

На российском рынке основной рост обеспечивается акциями "Яндекса" и розничного сектора, но в целом рынок выглядит слабым, так как базовые сектора остаются под давлением, отмечает Кочетков из "Открытие Брокер".

"Теперь наш рынок нацелился на ближайшее сопротивление, которым выступает двухнедельный максимум (2991 пунктов по индексу Мосбиржи, 1258 пунктов по индексу РТС). Если ситуация на глобальных площадках не ухудшится, мы можем уже в ближайшие сессии протестировать эти технические препятствия", — считает Дмитрий Бабин из "БКС Брокер".