Вчерашние торги на российским рынке акций завершились в плюсе: индекс Мосбиржи вырос на 1,1%, индекс РТС — на 0,23%. Примерно треть бумаг индекса Мосбиржи закрылась в плюсе. Лидерами роста стали «Система ао» (+4,26%), QIWI (+3,53%). Аутсайдерами были акции «Татнефти» из-за корректировки льгот на НДПИ: обыкновенные акции потеряли 4,11%, привилегированные — 3,13%. Главные ньюсмейкеры дня — TCS Group и Yandex, объявившие о слиянии, завершили сессию с разными результатами: акции TCS Group скорректировались вниз на 3,8% после мощного роста накануне, котировки Yandex стали одним из лидеров повышения (+2,22%).

Сегодня фон складывается довольно неблагоприятный: американский фондовый рынок продолжает снижаться, вчера ключевые индексы закрылись с понижением на 2-3%. К 07:52 мск фьючерс на американский индекс S&P 500 отступает на 0,43%, долларовый индекс укрепился на 0,05%, ноябрьский контракт на нефть Light Crude опустился в цене на 1,48%, до $39,34 за баррель. Азиатские фондовые биржи пребывают в минорном настроении.

Несмотря на вчерашнее закрытие индекса Mосбиржи в плюсе, его позиции с технической точки зрения выглядят неустойчивыми. Краткосрочный коррекционный тренд сохраняется, и есть риск того, что сегодня индекс протестирует локальные минимумы в районе 2855 пунктов.



