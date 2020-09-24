В среду спрос на рынках акций в целом оставался подавленным из-за опасений, связанных с частичным возвращением социальных ограничений в отдельных странах и отсутствия адекватных мер фискального стимулирования экономики в США. Изменения цен российских высоколиквидных бумаг носили разнонаправленный характер. Спрос был сконцентрирован в бумагах компаний, ориентированных на внутренний рынок. Так, в плюсе закрылись АФК Система (AFKS, +4.3%) Магнит (MGNT, +1.2%). Кроме того, перспектива слияния с банком Tинькофф осталась фактором поддержки для Яндекса (YNDX, +2.2%). Тем временем бумаги сырьевых компаний торговались преимущественно в минусе: Татнефть (TATN) подешевела на 4.1%, Новатэк (NVTK) – на 3.1%, Алроса (ALRS) – на 2.6%, Сургутнефтегаз (SNGS) – на 1.9%.

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, привилегированные акции банка Возрождение (VZRZP) подорожали на 4.5%, обыкновенные акции Нефаза (NFAZ) – на 3.6%, Павловского автобуса (PAZA) – на 2.9%.

Фондовые индексы США понизились на 1.9% — 3.0%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые индексы закрылись в умеренном плюсе, по азиатским наблюдается заметная коррекция вниз.

Сегодня в начале торгов возможно углубление коррекции вниз по индексу РТС. По мере приближения выборов в США выглядит все более сомнительным скорое достижение компромисса между республиканцами и демократами по новому пакету фискальных мер стимулирования экономики, о необходимости которого все чаще говорят представители ФРС, в то время как динамика распространения COVID-19 заставляет отдельные страны возвращать ограничения, что негативно влияет на ожидания инвесторов.

На валютном рынке в начале торгов вероятно «тестирование» уровня 77.0 по паре доллар-рубль на фоне укрепления доллара США к корзине мировых валют.