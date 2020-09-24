Вчера в Америку вновь пришли сильные распродажи, ведущие мировые фондовые индексы широкого рынка потеряли около 2%. Подом для этого можно назвать заявления руководителей ФРС США о том, что без дополнительных бюджетных стимулов экономика будет восстанавливаться длительно и неустойчиво. Тем самым дан прозрачный призыв к необходимости принять пакет помощи в 1 трлн долларов, по которому сохраняются разногласия у демократов и республиканцев.

Не порадовал инвесторов и Дональд Трамп, еще раз дав прозрачный намек на то, что он может не признать итоги президентских выборов в случае своего поражения.

Но это слабенькие оправдания падения. Просто рынок вошел в фазу, когда с одной стороны нет драйверов дальнейшего роста, а, с другой, все-таки нужно куда-то вкладывать огромные деньги. Поэтому в ближайшее время можно ожидать сильных движений в Штатах на малейших поводах.

Российский рынок акций сумел закрыть день ростом на 1,1%, хотя внутридневной подъем был вдвое большим. Но при этом Индекс Мосбиржи не отыграл вечернее падение акций. Внешний фон с утра негативный: в полупроцентном минусе американские фьючерсы и нефть, сильно падают промышленные и драгоценные металлы. Так что откроемся мы снижением рублевого индикатора рынка.

Все внимание сегодня будет приковано к глобальной конференции Сбербанка. Ждем позитивных новостей, которые вполне возможно смогут вытащить акции выше отметки 232 руб, которую за последнее время дважды не удавалось пройти. Тем самым будет открыта дорога в район более сильного сопротивления 242 руб.

Сохранится повышенная волатильность и в «Яндексе», который вчера взлетал на 15%, но к концу дня сдулся до +2%. Трудно сказать, куда погонят сегодня бумагу спекулянты.

В лидерах снижения вчера вновь были акции «Татнефти», где отыгрывается решение отменить льготы на добычу «тяжелой» нефть. Бумаги безоткатно падают 6 сессий подряд, а общая просадка приближается к 20%. Пора бы им прекратить падение и отскочить хотя бы процентов на 5.

Печальная ситуация с рублем: пара доллар-рубль завершила вчерашний день выше отметки 77%. Сегодня внешний фон ну никак не способствует укреплению рубля, поэтому пара отправится к своей цели – чуть ниже 78 руб за доллар. Там проходит верхняя граница восходящего канала от начала июня. Вряд ли она будет пробита сегодня. При этом желание зафиксировать «медвежью» прибыль по рублю нарастает.



