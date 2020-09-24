«Яндекс» помог рынку не упасть, но и сам оказался под волной фиксации прибыли

По итогам торгов 23 сентября индекс МосБиржи вырос на 1,1% до 2916,39 п., а РТС на 0,23% до 1195,77 п. Лучший рост по итогам дня показал финансовый сектор (+1,73%), а самым слабым вновь стал нефтегазовый (-0,88%). Как отмечает Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер», нефтегазовый сектор остаётся самым слабым с начала сентября (-5,1%), а также с начала года (-25,3%). Самой яркой историей торгов стали бумаги «Яндекс» (+2,39%).

В течение дня рост котировок превышал 20%, что привело к переводу торгов в режим дискретного аукциона. Однако уже после этого бумага неуклонно теряла свои позиции. Поводом для столь высокой волатильности стали новости о покупке TCS Group (-2,7%) за $5,48 млрд. В долгосрочном плане покупка создаёт новые возможности для развития IT-компании в качестве информационно-финансовой структуры, что в какой-то мере повторяет путь Сбербанка, а также укладывается в рамки мировых тенденций.

По сути, многие IT-гиганты развиваются в сторону создания собственной экосистемы с сильной финансовой составляющей. Возможно, что на текущий момент акции «Яндекса» оказались сильно перекупленными, но данная покупка позволит ещё долгое время оставаться компанией роста. Объём торгов бумагами «Яндекс» составил по итогам дня 67,622 млрд рублей. Меж тем, на основной секции Московской Биржи объём сделок оказался на уровне 144,057 млрд рублей.

Среди лидеров дня также были QIWI (+3,5%), АФК «Система» (+3,3%), X5 Retail Group (+3,0%), «Лента» (+2,46%) и привилегированные «Ростелеком» (+2,22%). Список аутсайдеров оказался вполне предсказуемым. Бумаги «Татнефти» потеряли 3,52%, «НОВАТЭК» упали на 3,18%, «Алроса» снизились на 3,03%, «Сургутнефтегаз» просели на 1,56%. Также слабость показали акции золотодобывающих компаний на фоне падения котировок жёлтого металла. Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что компании «Татнефть», «Газпром Нефть» и «ЛУКОЙЛ» в большей степени пострадают от ужесточения налогового режима. Вероятно, что падение нефтегазовых бумаг продлится ещё какое-то время, так как и основной продукт отрасли всё ещё находится под давлением.

Рубль ослаб, но оказался далеко не самым худшим

Рубль следовал тенденциям на глобальном Forex, где происходил форменный разгром валют сырьевой группы и развивающихся стран. AUD и NZD теряли к вечеру более 1,15% против валюты США. Мексиканское песо потеряло около 1,9%, бразильский реал около 1,4%, а южноафриканский ранд 1,3%. Соответственно, потери россиянина на этом фоне смотрятся достаточно скромными. Частичную поддержку ему оказали сильные аукционы облигаций федерального займа. На первом из них ведомство разместило ОФЗ-ПК выпуска 29015 с погашением 18 октября 2028 года в объёме 100,205 млрд рублей по номиналу при спросе 142,273 млрд рублей по номиналу. Средневзвешенная цена составила 96,8295% от номинала. На втором были размещены классические ОФЗ-ПД выпуска 26234 с погашением 16 июля 2025 года в предложенном объёме 20 млрд по номиналу при спросе 30,616 млрд рублей по номиналу и средневзвешенной доходности 5,41%. Ещё раз отметим, что спрос вернулся на рынок ОФЗ благодаря тому, что Минфин согласился на более высокую премию. В техническом плане пара USD-RUB может подняться до 77,20 рублей, где проходит сильная линия сопротивления. Впрочем, даже на текущих значениях рубль довольно упорно сопротивляется ослаблению, если принять во внимание динамику схожих валют. Поэтому при улучшении внешней ситуации укрепление может оказаться ещё более стремительным. К вечеру среды доллар укреплялся на 1,28% до 77,08, а евро на 0,86% до 89,90.

Политическая неопределённость давит на американский рынок

В очередной раз индексы США начинали день позитивно, но подверглись жёстким распродажам в конце торговой сессии. Перспективы нового пакета экономической помощи становятся всё более туманными на фоне предвыборного процесса. Демократический кандидат Джо Байден продолжает лидировать в опросах, но рынок не воспринимает его в качестве дружественной фигуры. Едва наметившийся диалог по пакету экономической поддержки столкнулся с осложнением из-за разногласий по поводу вакантного места в Верховном суде. Сами выборы также могут стать источником неопределённости, так как предполагается широкое использование голосования по почте. Меж тем, ситуация с COVID-19 продолжает ухудшаться. Предварительный сводный индикатор деловой активности в США снизился до 54,4 п. в сентябре по сравнению с 54,6 п. в августе. Вице-президент ФРС Рэндэл Кворлс выступал в среду и подчеркнул, что он сохраняет оптимистичный взгляд, но согласен с позицией председателя Джерома Пауэлла о необходимости дополнительных стимулов. Однако призывы из представителей Федрезерва о новых фискальных мерах пока не находят отклика у законодателей. На этом фоне рынок погружается в состояние неуверенности. Самыми слабыми стали секторы недвижимости (-2,91%), материалов (-2,93%), технологии (-3,21%) и энергетика (-4,55%). Самый сильный рост в составе S&P 500 показали акции Nike Inc. (+8,76%) благодаря сильной отчётности, а также Western Digital Corp. (+6,72%), Twitter Inc. (+6,08%). На стороне аутсайдеров худшими были Albemarle Corp. (-15:56%), Apache Corp. (-9,31%) и Marathon Petroleum Corp. (-7,44%). Компания Johnson & Johnson (+0,15%) сообщила о старте третьей фазы испытания своей вакцины, в котором участвуют до 60 тыс. человек в разных странах.

Падение технологичных бумаг продолжилось в Азии

Азиатские индексы активно снижались вслед за рынком США. Под давлением также были акции технологичных компаний. Бумаги японской Softbank Group провалились более чем на 3,5%, акции китайского производителя электроники и бытовой техники Xiaomi теряли более 4,5%. В Австралии банковская группа Westpac договорилась с Агентством по финансовым преступлениям о выплате штрафа в размере AUD1,3 млрд в качестве компенсации по иску о проведении платежей в адрес эксплуататоров детского труда. Из региональной статистики можно отметить, что экспорт Новой Зеландии вырос в августе на 4,41%, а импорт на 4,76%.

Золото вернётся к росту

Падение сырьевых контрактов продолжилось на фоне укрепления американского доллара. Золото вернулось к отметке $1850 за тройскую унцию. Даже резервы SPDR Gold Trust потеряли более 10 тонн накануне, упав до 1267,14 тонн. Текущая слабость золота может продолжиться вплоть до линии 200-дневной средней, которая находится около $1720 за тройскую унцию. Однако данный момент многие аналитики золота предлагают использовать для агрессивных покупок. Некоторые цели по золоту впечатляют своим оптимизмом, поскольку предполагают рост цены до $7000 к 2030 году. Впрочем, исключать этого нельзя. Так как сам Федрезерв просит Конгресс о новых стимулах, поскольку просто раздавать деньги гражданам регулятор не может. Какой бы кандидат не занял кресло в Белом доме, он будет вынужден наращивать государственный долг США, так как этого требует экономика. Все разговоры о потолке долга на текущий момент забыты. Более того, демократы, которые ранее часто поднимали вопрос о растущем бюджетном дефиците, теперь требуют более агрессивных расходов на федеральном уровне. Соответственно, «порча» доллара возобновится при любом политическом раскладе в Вашингтоне.

Нефть торговалась в небольшом минусе. Накануне Минэнерго США сообщило, что на неделе до 18 сентября коммерческие запасы нефти сократились на 1,6 млн бар. до 494,4 млн бар., что на 13% выше среднего показателя на текущий период года за пять лет. Запасы бензина упали на 4,0 млн бар., а дистиллятов на 3,4 млн бар. Средний показатель поставок за четыре недели составил: 17,8 млн бар. общих топливных поставок в сутки, или —15,9 % за год; 8,5 млн бар. бензина в сутки, или —9,0% за год; а также 3,6 млн бар. дистиллятов в сутки, или —8,2% за год. Добыча в США на отчётной неделе снизилась на 200 тыс. бар. до 10,7 млн бар. в сутки.

Внешний фон

Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Индексы Азии снижаются на фоне распродаж технологичных бумаг. Крепкий доллар давит на котировки промышленных и драгоценных металлов. Рост заболеваемости COVID-19 в Европе и США повышает актуальность новых мер экономической поддержки, но в США вероятность принятия нового пакета в ближайшие 1-2 месяца стремится к нулю из-за обострения политической борьбы перед выборами президента. Российский рынок может начать день в минусе. Со стороны акций «Яндекс» поддержки уже не будет, а основное давление сохранится в нефтегазовых бумагах и секторе металлургии и добычи. Рубль также может продолжить слабеть, но в районе 77,20 пара USD-RUB может столкнуться с сильным сопротивлением.