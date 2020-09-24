Российский рынок акций по итогам среды закрывался на положительной территории, однако динамика внутри сессии не вызывает большого оптимизма. Покупок широким фронтом не наблюдается.

После уверенного роста в первой половине дня затем котировки индекса МосБиржи плавно снижались по мере ухудшения внешнего фона, а также резкого отката тяжеловесных акций Яндекса. На бумаги этой компании пришлось 68 млрд руб. оборота, что сопоставимо с обычным днем для всего нашего рынка. Общий же объем торгов в акциях индекса МосБиржи в среду составил 152 млрд руб. — это максимальный уровень с марта этого года и девятый за всю историю.

В акциях Яндекса после 8%-го роста во вторник вчера в моменте мы видели подъем еще на 15%. Но к концу сессии прирост составил лишь 2%. Во многом это эффект от шортсквиза, когда массово закрывались короткие позиции. Откат во второй половине дня на 13% как раз это подтверждает. Стоит понимать, что никакие фундаментальные факторы не могут оправдать такие колебания в течение дня. Это исключительно рыночные спекулятивные движения.

Сегодня повышенная волатильность неизбежно сохранится и акции Яндекса вновь будут среди лидеров по обороту. При этом шансов на подъем ко вчерашним максимумам, на мой взгляд, в ближайшей перспективе крайне мало. И хотя покупка TCS Group является позитивным драйвером для обеих компаний, текущая оценка Яндекса не выглядит чрезмерно заниженной.

Что касается TCS Group, то мы вчера уже отмечали, что эти бумаги пока просто могут торговаться вблизи обозначенной цены потенциальной сделки. Предположительный диапазон: 2000–2150 руб.

Стоит отметить, что текущая ситуация со всплеском общерыночной волатильности позитивна для акций Московской Биржи. К тому же рост рублевых ставок в последнее время также может благоприятно сказаться на динамике процентных доходов компании.

Среди аутсайдеров на нашем рынке по-прежнему остается нефтегазовый сектор (-0,8%) — накануне он вновь выглядел хуже всех. Наибольшие потери понесли акции Татнефти-ао (-4,1%), Новатэка (-3,1%) Сургутнефтегаза-ао (-2%), Лукойла (-1,6%). В Лукойле ближайшая область поддержки сместилась в сторону 4300–4350 руб. В Татнефти-ао после шести подряд сессий снижения котировки вплотную приблизились к важным техническим уровням: 450–460 руб.

Среди корпоративных событий сегодня можно выделить конференцию Сбербанка (10:00 МСК), которая будет посвящена трансформации компании, а также новым продуктам и сервисам. Поступающие новости могут стать позитивным драйвером для акций банка.

По индексу МосБиржи сегодня можно ожидать умеренного снижения на старте торгов. Общая картина пока выглядит нейтральной. Индекс может оставаться в широком боковом коридоре, нижняя граница которого расположена около 2825–2850 п. Сигналом о смене тенденции на растущую будет возврат выше 2975–3000 п.

Цены на драгметаллы продолжают падать, что негативно сказывается на бумагах золотодобывающих компаний. Котировки золота накануне просели на 2%, опустившись в районе $1860. С августовских максимумов они откатились уже на 10%. В таких условиях ожидать опережающей динамики от Полюса, Полиметалла и Петропавловская в краткосрочной перспективе сложно.

Рубль тем временем выглядит слабо. Курс USD/RUB вчера впервые с апреля поднялся выше 77, несмотря на нейтральную динамику цен на нефть. Ожидания укрепления рубля пока не оправдываются. Впрочем, текущая слабость является общей тенденцией для валют развивающихся стран. Более того, сам индекс доллара уверенно растет три сессии подряд. В это же время идет плавное снижение российских гособлигаций. Индекс ОФЗ (RGBI) опустился к минимальным значениям за пять месяцев.

На российский рынок акций вчера вечером негативно повлияла динамка западных фондовых площадок. По рынку США прокатилась очередная волна распродаж. Больше остальных пострадали топовые фишки из сектора высоких технологий. Кроме того, депрессивная и в то же время тревожная картина складывается и в акциях крупнейших американских банков, которые в последние дни устойчиво снижаются. Каких-то конкретных новостей, которые могли бы объяснить ускорение снижения, не обнаружено. Падение было продолжением того трендового движения, которое наблюдается с начала месяца.

Индекс S&P 500 в среду упал на 2,3%. В случае дальнейшего пробоя зоны 3225–3235 п. локальные цели сместятся в сторону 3160 п.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается негативный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в среду упали. Азиатские площадки сегодня торгуются на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра снижаются на 0,05%, контракты по нефти Brent с экспирацией в конце сентября падают на 0,9% и находятся около уровня $41,4.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу МосБиржи (IMOEX) пройдет ниже уровня закрытия среды.