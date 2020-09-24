Рынок акций РФ и рубль снизятся в начале дня на негативном внешнем фоне, полагают аналитики.

По их мнению, снижение стоимости нефти марки Brent и рост доллара на мировом валютном рынке продолжат давить на рублевые активы.

ПРОГНОЗЫ

"С учетом очень слабого закрытия рынка акций в США состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно уверенно охарактеризовать как негативное. Это создает условия для заметной просадки индекса Мосбиржи в первые минуты торгов", — отмечает Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Аналитик ожидает открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,3-0,8%, около ближайшего значимого "круглого" уровня в 2900 пунктов.

Негативный внешний фон перед стартом торгов в России отмечает и Андрей Кочетков из "Открытие Брокер". "Индексы Азии снижаются на фоне распродаж технологичных бумаг. Крепкий доллар давит на котировки промышленных и драгоценных металлов. Рост заболеваемости COVID-19 в Европе и США повышает актуальность новых мер экономической поддержки, но в США вероятность принятия нового пакета в ближайшие 1-2 месяца стремится к нулю из-за обострения политической борьбы перед выборами президента", — говорит он.

На этом фоне российский рынок может начать день в минусе: со стороны акций "Яндекса" поддержки уже не будет, а основное давление сохранится в нефтегазовых бумагах и секторе металлургии и добычи, отмечает аналитик.

Рубль также остается под давлением. "Сохранение таких факторов, как глобальное бегство инвесторов из активов развивающихся рынков на опасениях начала второй волны коронавируса и высокая вероятность роста геополитических рисков, будет оказывать давление на рубль", — отмечает Константин Кочергин из банка "Восточный".

"С другой стороны, рубль остается недооцененным по сравнению со своими аналогами, что окажет поддержку при нормализации новостного фона. Также поддержку национальной валюте на локальном рынке окажут продажи валютной выручки экспортерами сырья для оплаты налогов", — добавил он.

Аналитик ожидает, что в целом торги в паре доллар-рубль в четверг пройдут в диапазоне 76,7-77,3 рубля за доллар.

ВНЕШНИЙ ФОН

Биржи США в среду упали на 2-3% на слабой внутренней статистике.

По предварительной оценке исследовательской организации Markit Economics, композитный индекс деловой активности (PMI) в США в сентябре снизился до 54,4 пункта с 54,6 пункта в августе.

С утра фьючерсы на американские фондовые индексы снижаются на 0,31-0,56%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона также в минусе. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов упал на 1,08%, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,81%. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 1,41%, гонконгский Hang Seng Index — на 1,94%.

Нефть дешевеет на 0,45% — до 41,58 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро поднимается на символические 0,01% к моменту фиксинга предыдущих торгов — до 1,166 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Индекс Мосбиржи в среду закрылся в уверенном плюсе на корпоративных новостях. При этом индекс РТС к вечеру растерял большую часть дневного роста на фоне ослабления рубля.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,1% — до 2916,39 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,23%, до 1195,77 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды вырос на 98 копеек — до 77,08 рубля, евро — на 77 копеек, до 89,9 рубля, следует из данных Московской биржи.