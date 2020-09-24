Вчера Mail.ru Group (MAIL LI – рекомендация пересматривается) объявила о планах привлечь 600 млн долл. через размещение конвертируемых облигаций и акций. В частности, компания размещает конвертируемые бонды на 400 млн долл. с погашением в 2025 г. Начальная стоимость конвертации будет установлена с премией в размере 40–45% к цене размещения ГДР, а ставка купона составит от 1,375% до 1,875% годовых.

Также компания намерена разместить на рынке до 9 млн ГДР на сумму 200 млн долл. в рамках процедуры ускоренного букбилдинга. Некоторые стратегические акционеры, включая Naspers и Tencent, намерены принять участие в размещении. Период lock-up установлен сроком в три месяца. Объем размещения ГДР по текущим рыночным ценам эквивалентен около 3% рыночной капитализации компании.

В июне успешное размещение провел другой российский интернет-гигант – Яндекс. Привлеченные средства компания предполагает направить на органическое развитие, M&A-сделки и инвестиции в два ключевых СП: со Сбербанком (SBER RX – ПОКУПАТЬ), куда Mail.ru внесет до 4,6 млрд руб., и AliExpress Россия, здесь компания должна вложить оставшуюся часть своего взноса объемом 82 млн долл. На конец 2 кв. 2020 г. чистый долг Mail.ru был равен 8,2 млрд руб. (115 млн долл.). Ранее, летом этого года, другой ведущий игрок российского интернет-рынка – Яндекс (YNDX US – рекомендация пересматривается) также привлек значительный (около 1 млрд долл.) объем инвестиций путем размещения акций на открытом рынке.

Привлечение средств усилит возможности инвестировать в развитие цифровых сервисов. Пандемия COVID-19 способствовала ускорению роста спроса на цифровые сервисы и их предложения со стороны различных игроков рынка. Следовательно, для удержания или укрепления рыночных позиций в долгосрочной перспективе сейчас могут быть стратегически оправданны более активные инвестиции в развитие таких сервисов, даже при том что пока они будут оказывать давление на рентабельность. Момент для размещения на рынке также выбран достаточно благоприятный, учитывая рост интереса к российским технологическим компаниям на фоне объявления о покупке Яндексом TCS Group. Соответственно, мы ожидаем, что размещение акций Mail.ru пройдет с умеренным дисконтом к рынку.