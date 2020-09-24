"Вечный" евробонд Tinkoff – в лидерах
Словно забыв про Россию, которая в августе-первой половине сентября выглядела хуже других ЕМ, вчера «медведи» вплотную занялись Бразилией и Мексикой, долларовые кривые которых нарастили в доходности солидные для одного торгового дня 13 и 9 б. п. соответственно. Доходность UST-10 остается на уровнях чуть ниже 0,7%. На неактивном, почти «летнем» российском корпоративном рынке лучшую динамику продемонстрировал «вечный» евробонд Tinkoff на последних новостях вокруг эмитента.
Сектор ОФЗ: цены по-прежнему смотрят вниз
Несмотря на стагнацию вторичного рынка с начала лета, Минфин мало-помалу выполняет план по заимствованиям, вчера разместив два выпуска ОФЗ общим объемом 116,7 млрд руб. При этом новый флоатер серии 29015 был размещен на 97 млрд руб., что свидетельствует о том, что основной спрос опять исходил от локальных участников.
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