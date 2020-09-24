Бегство из рисковых активов в доллар продолжило раскручивать маховик распродаж в валютах развивающихся стран. Однако на фоне активной фазы налогового периода, которая сдерживает эмоциональную динамику рубля, национальная валюта ослабла против доллара (евро) на 1.3% (1.1%) по итогам вчерашней сессии и 2.7% (1.2%) за календарную неделю. При этом аутсайдеры среди конкурентных валют – мексиканский песо и бразильский реал – лишь за вчерашний день потеряли против доллара 1.7-2.2% и 4.8-5.7% с прошлого четверга.

Волнение в некоторой степени оправдано, так как рынки долгое время оставались воодушевлены восстановительной динамикой деловых и потребительских настроений. Однако последние данные по заболеваемости Covid поставили под сомнение многие оптимистичные прогнозы. Оставаясь выше отметки $40, баррель Brent демонстрирует относительную уверенность в поддержке со стороны ОПЕК+, однако другие активы и сырьевые товары не демонстрируют солидарности. После слов главы ФРС о хрупкости восстановительной динамики экономики США золото и американские акции потеряли 4.9% и 2.6%, соответственно, а доллар, напротив, нарастил свой вес против валют G10 (+1.7%).

Довольно сложно в этом движении выделить политический подтекст коррекции: в Белоруссии ситуация продолжает развиваться в рамках консервативного сценария, тогда как европейские политики снизили накал критики вокруг ситуации с А.Навальным. Оба фактора дают надежду на скорую стабилизацию рубля в интервале 75.0-76.0 против доллара по мере охлаждения океанических настроений на внешних финансовых рынках.

Макроэкономика: рост цен вернулся к нулю после дефляции неделей ранее

За период c 15 по 21 сентября недельный темп прироста цен составил 0.0% н/н, что оставило годовую оценку инфляции вблизи 3.6% г/г. Среднесуточная дефляция с начала месяца замедлилась до 0.003%.

За это время цены на продовольственные и непродовольственные товары, а также на медикаменты показывали смешанную динамику, а снижение цен на плодоовощную продукцию замедлилось до —1.8% н/н.

В моменте сложно строить выводы на октябрьское заседание Банка России (24 октября). Сентябрьская статистика может показать нулевую инфляцию, что удержит годовую оценку в интервале 3.6-3.7% г/г. Однако значение будут иметь такие факторы, как сезонно сглаженная динамика цен потребительской корзины в разрезе по группам товаров и услуг, а также баланс финансовых рисков.