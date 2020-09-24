Основные индексы США закрылись в сильном минусе на торгах в среду. Индекс Dow Jones выглядел лучше благодаря позитивной отчетности Nike (+9%). Nasdaq же потерял сразу 3% в цене. Акции Tesla упали на 10%, так как на рынке непривычно негативно отреагировали на долгожданную презентацию компании (Battery day) и новые обещания. Товарно-сырьевые рынки также несли потери на фоне падения аппетита к риску и продолжающегося укрепления американского доллара на этой неделе.

Nike предоставила впечатляющие финансовые результаты за 1 квартал. Выручка компании показала незначительное снижение (-1%) при ожиданиях рынка в (-14,5%), EPS по итогам квартала составил $0,95 при прогнозе в $0,46. В ходе конференц-колла риторика менеджмента носила исключительно позитивный характер.

Менеджмент отметил восстановление темпов роста продаж, силу бренда Nike, продуктовые инновации и рост глобальной рыночной доли компании. Онлайн продажи компании, несмотря на восстановление продаж в физических магазинах показали 83% рост (что выше данных 4кв. +79%). Таким образом, доля онлайн продаж в совокупной выручке Nike составила 33% (цель менеджмента довести долю до 50%).

По заявлениям менеджмента, валовая маржа онлайн продаж на 10% выше оптовых физических продаж, однако на текущий момент рост маржи нивелируется более высокими операционными издержками. При этом в среднесрочном периоде на фоне снижения затрат на привлечение/обслуживание клиентов менеджмент ожидает улучшение маржинальности.

На наш взгляд, рост уровня диджитал продаж до 50% может привести к росту маржинальности c текущих 12-13% до 15-16%. Nike завершила квартал с объемом доступной ликвидности в $13,4 млрд, включая неиспользованную кредитную линию в $4 млрд.

По нашим оценкам, это позитивно для компании. Несмотря на негативные внешние факторы (закрытие физических магазинов, снижение спроса на товары выборочного спроса), Nike смогла не только сохранить текущие рыночные позиции, но и нарастить рыночную долю на фоне диверсифицированных каналов продаж и силы бренда компании. На фоне позитивных финансовых результатов и обновленного прогноза менеджмента мы повышаем целевую цену по акциям Nike до $140.

Правительство Италии рассматривает возможность продажи своей доли в Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS) банку UniCredit. Минфин Италии владеет контрольным пакетом BMPS с 2017 года. Доля министерства в банке составляет 68,25% (по данным Bloomberg) и на текущий момент оценивается в €1 млрд. Мы оцениваем данную новость негативно.

Покупка любых активов не входила в планы менеджмента UniCredit даже до пандемии. Несмотря на то, что правительство Италии планирует вывести некачественные активы в государственный фонд управления проблемными кредитами, показатели BMPS выглядят слабо (самый высокий среди итальянских банков cost/income >80%, низкая % маржа и слабое качество активов (текущий NPL ratio 13% против 5,7% у UCG)). С учетом релокации €8-9 млрд в фонд плохих активов еще 2-4 млрд перейдут к новому акционеру, что, в период кризиса является критичным моментом (это +7-15% к текущим просроченным кредитам UniCredit). Достаточность капитала BMPS низкая (после релокации составит 9,8% против 13% у UCG), что также является барьером для сделки (CEO UniCredit ранее заявлял, что сделки, негативно влияющие на достаточность капитала банка, неприемлемы).

Мы оцениваем шансы на реализацию сделки как низкие, так как данная сделка противоречит текущей стратегии менеджмента UniCredit. Если же сделка будет иметь место, то это создаст риски для достижения наших прогнозов по ROE’22 в 5,2% и может снизить целевую цену акции UCG c €9,7 на 15-20% в зависимости от параметров сделки.

Долгожданная презентация от Tesla под названием "Battery day" запомнилась целью менеджмента на 2030 г. в 20 млн электрокаров и 3 ТВт электрических батарей. Котировки акций самой Tesla отреагировали падением на 10% по итогам торгового дня, несмотря на озвученные амбициозные цели. При этом высказывания относительно улучшения технологий для батарей, использования меньше лития в них, налаживание переработки, чтобы снизить потребности в металлах и даже интерес к развитию собственной добычи лития в штате Невада привели к распродажам в акциях литиевых компаний, в том числе Albemarle, акции которой упали почти на 16%.

По нашим оценкам, это умеренно негативная новость. Реакция на рынке могла быть усилена общими распродажами в акциях. На самом деле цель в 3 ТВт производственных объемов для электрических батарей от одной только компании Tesla выглядит позитивно для литиевого рынка. О повышении эффективности использования металла, собственной переработки и добычи на шахтах в штате Невада на презентации не было озвучено каких-либо дополнительных деталей, чтобы можно было оценить возможное влияние на спрос. При этом объемы в 3 ТВт равнозначны 2,7 млн тонн спроса на литий, что в 9 раз превышает общий спрос на литий в 2019 г. Конечно, менеджмент Tesla уже хорошо известен тягой к преувеличениям, которую сам объясняет чрезмерной позитивностью. Но это единственные цифры, озвученные на презентации, которые выглядят привлекательно для литиевого рынка при прочих равных.