И все-таки вниз. Рынок честно держался как мог. Насколько хватало сил. Позавчерашний небольшой рост вроде бы давал повод для некоторого оптимизма. Однако этот рост на практике оказался отскоком дохлой кошки и привел лишь к еще более агрессивным продажам. Да, вчера с утра еще были какие-то попытки со стороны некоторых участников рынка противостоять наваливающемуся негативу. Опорой этому была неплохая отчетность Nike (NKE, +8,76%), которая вызвала некоторый прилив бодрости в Америке и в Европе. Однако тот же Nike в итоге оказался среди немногочисленной когорты компаний, чьи акции завершили вчерашний день в зеленой зоне. Количество таких компаний, к сожалению, можно пересчитать по пальцам.

Распродажа шла по нарастающей. Если открытие торгов прошло на нулевых отметках, а по индексам Dow Jones (DJIA-30) и S&P500 так даже в зеленой зоне, то дальше на рынок накатил пресс распродажи, который усиливался и усиливался, давил на участников рынка вплоть до окончания основной торговой сессии, которая в итоге закрылась на минимумах дня. Единственным утешением всему этому инвестиционному беспределу может быть только тот факт, что обороты на торгах были невелики и чуть ли не в 2 раза ниже, чем накануне.

На отраслевом уровне максимальные потери более чем в 3 процента понесли сектора, связанные с сырьем – энергетический и сырьевой, а также акции компаний технологического сектора. Первые сильно просели на фоне укрепления доллара, приведшего к значительной просадке цен на сырье, а вторые сейчас вообще являются главными «козлами отпущения» поскольку именно они максимально и хайпанули во время коронавирусной эпидемии.

Отдельной строкой по итогам вчерашнего дня можно выделить акции компании Tesla (TSLA, —10,14%), которые обвалились после шумно и широко разрекламированного шоу под названием «Battery day». В данном случае можно только процитировать «Лучше бы молчали», поскольку именно это мероприятие привело к столь плачевным последствиям – за последние 3 дня акции Теслы потеряли более 15%.

По итогам торгов ценными бумагами иностранных компаний на Санкт-Петербургской бирже в среду 23 сентября было заключено 780 тысяч сделок с акциями 1233 эмитентов на общую сумму почти 735 миллионов долларов США.

Ожидания рынка 24 сентября

Трудный четверг после беспросветной среды. Вот что нас ждет сегодня. Вчерашняя распродажа внесла смуту в умы инвесторов. С одной стороны, падение было не столь шокирующим каким оно могло бы быть. Кроме того низкие обороты тоже пока никого не должны испугать. Однако с другой стороны вчерашнее снижение можно расценить еще как генеральную репетицию, а настоящий selloff у нас еще впереди. А это уже действительно должно пугать.

Поэтому сегодняшний день будет носить своеобразный оценочный характер – а что это было вчера и будет ли продолжение? Вполне возможно, что ряд наиболее отъявленных спекулянтов попытаются сыграть в хорошо известную и годами отрепетированную игру «Buy the dips» (Выкупай провалы) и тогда можно ожидать сегодня некоторого относительно небольшого роста. Но, с другой стороны, есть опасность, что вчерашнее снижение может стать сигналом к приходу на рынок более консервативно настроенных инвесторов, которые пока продолжают сидеть дома со своими портфелями. Мы ведь не знаем в какой момент они испугаются и побегут на рынок продавать все и вся.

Утренние настроения не дают ответа на эти вопросы. Фьючерсы на основные американские индексы торгуются в небольшом минусе, но это скорее так – на всякий случай. Минус незначительный и в любой момент можно развернуть его в направлении зеленой зоны.

Поэтому, скорее всего, сегодня решающее значение будет иметь выход макро данных. Как обычно по четвергам, в 15-30 мы увидим данные о количестве новых заявок на пособие по безработице. Аналитики говорят о небольшом снижении с 860 до 840 тысяч. Это, честно говоря, немного. Но пусть будет хотя бы так, поскольку в предыдущие недели эти данные были разочаровывающими и все время выходили хуже ожиданий. Кроме этого, в 17-00 появятся данные о продажах новых домов за август месяц. Значимость их, конечно, меньше, чем данных по безработице, но в любом случае, если там участники рынка увидят плохую цифру, то они непременно испугаются.

И наконец, вишенкой на торте сегодня послужит новое выступление Председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе перед финансовым комитетом. Пауэлл вроде бы за предыдущие 2 дня все сказал и бояться вроде бы нечего, но… в любом случае надо быть настороже. Особенно учитывая текущее чрезвычайно нервное состояние рынка. Поэтому покой сейчас нам может только сниться и надо реально готовиться к худшему. А вы готовы?