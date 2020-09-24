Курс рубля в четверг меняет направление динамики в парах с долларом и евро, переходя попеременно из "красной" зоны в "зеленую" на фоне неустойчивой динамики нефти Brent, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.00 мск четверга снижался на 7 копеек — до 77,01 рубля, курс евро — на 22 копейки, до 89,68 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,24% — до 41,62 доллара за баррель.

Рубль волатилен

Рубль остается под давлением вместе с валютами развивающихся рынков на фоне роста доллара на международном валютном рынке форекс.

К текущему моменту тайский бат к доллару снижается на 0,44%, малайзийский ринггит — на 0,28%, южноафриканский рэнд — на 0,76%, индийская рупия — на 0,54%, турецкая лира – на 0,06%, а мексиканский песо падает на 2,4%.

Настроения на глобальных рынках акций после завершения азиатской сессии торгов несколько улучшились: азиатские площадки завершили торги в минусе – на 0,81-2,59%, европейские площадки снижаются на преимущественно снижаются на 0,1-0,36%, при этом немецкий индекс DAX пытается подрасти – на 0,15%, фьючерсы на американские индексы преимущественно растут – на 0,04-0,07%, индекс Мосбиржи немного замедлил снижение и теряет порядка 0,2%.

Неустойчивая динамика нефти марки Brent способствует смене направлений движения отечественной валюты в парах с долларом и евро: доллар в первой половине торгов торговался в диапазоне 76,87-77,44 рубля, евро – в пределах 89,61-90,24 рубля.

Основным негативом для рубля и валют развивающихся рынков по-прежнему выступает рост заболеваемости COVID-19 в мире и опасения развития второй волны пандемии. Локально отечественную валюту поддерживает налоговый период.

"Глобальный рост доллара вывел из равновесия пару доллар-рубль. Поток реальных денег от экспортеров смягчает снижение рубля, но не способен его остановить и развернуть", — отмечает Олег Кочетков из МТС Банка.

Прогнозы

В случае усиления роста индекса доллара, в ближайшие дни доллар к рублю способен расти дальше в сторону 78,5 рубля, полагает Кочетков из МТС Банка.

Сегодня в сенате США выступят глава ФРС Джером Пауэлл и министр финансов страны Стивен Мнучин, напоминает Джон Волш из Альфа-банка. Их выступления будут посвящены экономическим вызовам пандемии и ответным мерам со стороны американских властей, указывает он.

По мнению Александра Осина из "Фридом Финанс", рубль в парах с долларом и евро продолжит до конца дня торговаться в диапазонах 75,95-77,45 рубля и 89,1-90,2 рубля соответственно.