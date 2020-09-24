Акции "Роснефти" еще не восстановили силы
В лидерах роста к середине сессии пребывали бумаги М. Видео (+3,38%) и котировки Полиметалла (+2,35%). Акции Роснефти подорожали на 1,16%. В лидерах снижения были гдр Mail.ru Group (-4,06%) и котировки ММК (-3,30%).
Давление на бумаги Mail.ru Group оказали новости о намерении привлечь 600 млн долларов путем размещения глобальных депозитарных расписок, а также конвертируемых облигаций.
Акции Роснефти в четверг растут, но в целом торгуются в достаточно узком диапазоне, который сверху ограничен психологически важной отметкой 400 руб. В последние дни бумаги пытаются отвоевать сопротивление 376 руб., недалеко от которого расположена средняя полоса Боллинджера дневного графика, но в целом ADX говорит о преобладании нисходящего тренда. В ближайшие дни сохраняются риски разворота вниз и тестирования сентябрьского минимума 363,30 руб. с последующим падением к 349 руб. Даже при закреплении выше 376 руб. потенциал роста, скорее всего, будет ограничен 390-400 руб.
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