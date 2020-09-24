Доллар громит рынки. Пока что
На рынок серьёзно влияют опасения о том, что истеблишмент в США так и не договорится о новых мерах поддержки экономики. Начинает довлеть и выборный риск: Трамп заявил, что, вероятно, победителей рассудит Верховный суд страны.
Перепроданный доллар DXY, как и ожидалось, наконец сформировал дно и перешёл в наступление. Драгоценные металлы, отступившие от локальных максимумов теперь не одиноки: акции тоже продолжают падать.
Спикеры ФРС, выступавшие на неделе, один за другим подчеркнули важность командной работы в деле помощи экономики.
• Пауэлл: Возможности налогово-бюджетной политики больше, чем чего-то еще
• Эванс: Налогово-бюджетная поддержка крайне важна для перспектив экономики. Без налогово-бюджетной поддержки улучшение ситуации на рынке труда будет замедляться
• Кларида: Вероятно, потребуется дополнительная налогово-бюджетная поддержка
• Местер: Экономике будет нужна мягкая политика ФРС и налогово-бюджетная поддержка
И только пессимист Розенгрен не ожидает новой налогово-бюджетной поддержки в ближайшее время.
Создаётся впечатление, что ФРС опускает руки, а ведь именно на денежный регулятор смотрят как на основного помощника рынков. Однако Федрезерв не перестаёт делать то, что он делал до этого. Да, стабилизация рынков корпоративных облигаций состоялась, объём операций там сократился, но покупки трэжерис продолжаются.
Американский денежный регулятор всё более настойчиво призывает правительство делать шаги со своей стороны. Дополнительное увеличение денежной массы оказалось под вопросом, отсюда и укрепление доллара в ущерб другим активам: особенно золоту (см. график выше).
При этом трудности в американской экономике никуда не делись, а власть рано или поздно придёт к согласию по новому пакету мер поддержки. Тренд на плавную девальвацию американской валюты не исчез, но, когда DXY резко компенсирует часть потерь, это создаёт панику на рынке, подобно той, что наблюдается последнее время.
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