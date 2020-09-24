Российский рекрутинговый портал HeadHunter более чем через год после размещения на Nasdaq получил листинг на Мосбирже. Выход на Московскую биржу – знаковое событие для компании, благодаря которому ее акционерами смогут стать миллионы россиян.

HeadHunter (Nasdaq:HHR) — лидер на рынке онлайн-рекрутинга в России и СНГ. Платформа HH служит связующим звеном между работодателями и соискателями вакантных должностей. Текущая база компании включает около 46,9 млн резюме, этом 1,3 млн компаний зарегистрированы на платформе в качестве работодателей. Это означает, что HeadHunter занимает 61,7% рынка по базе резюме и 25% по количеству зарегистрированных работодателей.

ADR HeadHunter начнут торговаться на Мосбирже 25 сентября. Ранее совет директоров сообщал о том, что вторичный листинг состоится в начале IV квартала.

Ключевые операционные показатели компании вышли на докризисный уровень уже в середине августа. Вероятно, в ближайшем будущем произойдет полное восстановление финансовых показателей. HeadHunter Group имеет значительно более высокую рентабельность собственного капитала (76%), чем в среднем по индустрии рекрутинговых услуг, где она составляет лишь 11%. Вместе с тем HeadHunter Group активно использует заемные средства, поэтому соотношение между долгом и собственным капиталом составляет 2,04. Рентабельность собственного капитала впечатляющая, но, вероятно, она была бы ниже без использования долга. Его наличие увеличивает риски и уменьшает возможности для компании в будущем.

Результаты второго квартала демонстрируют устойчивость бизнес-модели и гибкость в управлении операциями в сложных условиях ведения бизнеса. Наблюдается более быстрое и уверенное восстановление, чем ожидалось изначально. По заявлениям менеджмента, количество размещенных на платформе резюме и объявлений о вакансиях достигло рекордных объемов. С июля выручка HH вновь начала расти.

Всего за год компании удалось увеличить рыночную капитализацию почти вдвое, до $1,16 млрд. Листинг ADR на Мосбирже привлечет к ним множество новых инвесторов, но не ожидаем, что они значительно увеличат спрос на ценные бумаги HH. Практика показывает, что добиться существенного роста капитализации удается именно на западных торговых площадках. Однако в дальнейшем, если результаты компании продолжат улучшаться, бумагу могут включить в ряд индексов, ориентированных на Россию, которые увеличат приток пассивных инвестиций в бумаги HH. В настоящее время ее акции на Nasdaq консолидируются вблизи исторических максимумов. Дальнейшая динамика будет зависеть от ситуации на рынке труда, решения по введению повторных ограничительных мер в экономике. При закреплении выше уровня $24 акции продолжат рост в среднесрочной перспективе. Оцениваем долгосрочный потенциал роста в 25% от текущей цены.