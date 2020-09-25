В четверг многие высоколиквидные бумаги закрылись в плюсе – настрой трейдеров на рынках в целом остается переменчивым, участникам рынка приходится балансировать ожидания нового пакета поддержки экономики от правительства США с рисками усиления социальных ограничений в связи с пандемией. В итоге Лукойл (LKOH) подорожал на 2.4%, Татнефть (TATN) и Роснефть (ROSN) – на 1.6%, НЛМК (NLMK) – на 1.5%, МосБиржа (MOEX) – на 1.0%, Магнит (MGNT) – на 0.9%.

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Электроцинка (ELTZ) подорожали на 7.1%, Варьеганнефтегаза (VJGZ) – на 5.6%, М.Видео (MVID) – на 5.3%.

Фондовые индексы США прибавили 0.2% — 0.4%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.

Сегодня в начале торгов возможно некоторое повышение по индексу РТС – динамика мировых фондовых индексов и фьючерсов на нефть Brent позволяет говорить об улучшении внешнего фона. Однако пока нет достаточных оснований, чтобы диагностировать восстановление восходящего тренда на глобальном рынке акций, пока сохраняется неопределенность в отношении масштаба социальных ограничений, вводимых в отдельных странах, а также в отношении нового пакета фискальных мер стимулирования экономики, обсуждаемого в США. На валютном рынке в начале торгов вероятна консолидация вблизи уровня 77.0 по паре доллар-рубль.