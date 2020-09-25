Динамика была смешанной. Лидерами роста без новостей стали бумаги ИСКЧ (+14,47%). Между тем один из инвестдомов недавно повысил рекомендацию по ним до 30 руб. за акцию. Лидерами падения стали акции Mail.Ru (-5,05%). Пара USD/RUB достигла максимума с 22 апреля и закрылась выше отметки 77.

Реакция на презентацию Сбербанка (+0,13%) оказалась нейтральной. Лидер отечественного банковского сектора подтвердил свою приверженность развитию цифровой платформы, также было анонсировано несколько продуктов. Можно предположить, что экосистема Сбера будет развиваться по модели WeChat. Достоинством, на наш взгляд, является то, что в платформу легко встраиваются В2С-сервисы. Это позволит технологически серьезно привязать бизнес к банку. В то же время пока лишь около 10% клиентов Сбербанка воспользовались имеющимися сервисами и существенное увеличение уровня проникновения экосистемы под вопросом. Стратегия будет представлена до конца текущего года. Менеджмент ожидает зарабатывать не менее 30% на цифровых услугах.

В фокусе листинг HeadHunter на Московской бирже (+0,60%). Капитализация компании на Nasdaq составляет $1,16 млрд. Мы не ожидаем ажиотажного спроса на ее акции, которые в США в последнее время торгуются в коридоре $20-24. К недостаткам HH можно отнести отсутствие у этих бумаг защитных свойств и их уязвимость к обесценению рубля. Выручка компании за второй квартал упала на 19%, хотя чистую рентабельность удалось удержать выше 10%.

Ожидаем смешанную динамику. Большинство акций могут продолжить коррекцию вслед за внешними площадками на фоне роста заболеваемости COVID-19. Ориентиры для пары USD/RUB: 76,50-77,50, для индекса Мосбиржи: 2880-2920 пунктов.



