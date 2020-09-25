HeadHunter пришел на Московскую биржу
Динамика была смешанной. Лидерами роста без новостей стали бумаги ИСКЧ (+14,47%). Между тем один из инвестдомов недавно повысил рекомендацию по ним до 30 руб. за акцию. Лидерами падения стали акции Mail.Ru (-5,05%). Пара USD/RUB достигла максимума с 22 апреля и закрылась выше отметки 77.
Реакция на презентацию Сбербанка (+0,13%) оказалась нейтральной. Лидер отечественного банковского сектора подтвердил свою приверженность развитию цифровой платформы, также было анонсировано несколько продуктов. Можно предположить, что экосистема Сбера будет развиваться по модели WeChat. Достоинством, на наш взгляд, является то, что в платформу легко встраиваются В2С-сервисы. Это позволит технологически серьезно привязать бизнес к банку. В то же время пока лишь около 10% клиентов Сбербанка воспользовались имеющимися сервисами и существенное увеличение уровня проникновения экосистемы под вопросом. Стратегия будет представлена до конца текущего года. Менеджмент ожидает зарабатывать не менее 30% на цифровых услугах.
В фокусе листинг HeadHunter на Московской бирже (+0,60%). Капитализация компании на Nasdaq составляет $1,16 млрд. Мы не ожидаем ажиотажного спроса на ее акции, которые в США в последнее время торгуются в коридоре $20-24. К недостаткам HH можно отнести отсутствие у этих бумаг защитных свойств и их уязвимость к обесценению рубля. Выручка компании за второй квартал упала на 19%, хотя чистую рентабельность удалось удержать выше 10%.
Ожидаем смешанную динамику. Большинство акций могут продолжить коррекцию вслед за внешними площадками на фоне роста заболеваемости COVID-19. Ориентиры для пары USD/RUB: 76,50-77,50, для индекса Мосбиржи: 2880-2920 пунктов.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200925/832071386.html