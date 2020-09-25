Российский рынок акций вчера отторговался неплохо, учитывая сильное снижение Америки накануне, потеряв всего 0,12% по Индексу Мосбиржи. Сильно выглядела нефтянка на фоне относительной стабилизации нефти при очередной волне девальвации рубля.

Сегодня с утра нефть прибавляет полпроцента и торгуется дороже 42 долларов за баррель. Но мы ждем отскока в рубле, поэтому интерес к бумагам нефтегазового сектора может снизиться.

В целом внешний фон сегодня перед открытием наших торгов складывается позитивным. Около 0,4% прибавляют американские фьючерсы, в плюсе промышленные металлы, пытается развернуться вверх золото. Поэтому откроемся мы ростом.

Сейчас на рынке нет технической перекупленности или перепроданности, риски переноса позиций через выходные невелики, поэтому массового сокращения лонгов или шортов накануне выходных не будет. Но не стоит забывать, что настроения инвесторов сейчас меняются очень быстро.

Сбербанк вчера провел долгожданную презентацию, которая немного разочаровала инвесторов. Не было сказано ни слова про финансовые показатели и планы построения финансового маркетплейса. Мероприятие было явно не для инвесторов.

После конференции бумаги ненадолго примерно на процент сходили вниз. Сегодня ждем позитивных новостей с собрания акционеров, поэтому спрос на акции Сбера может вновь возрасти. Несильным сопротивлением по бумагам является район чуть выше 232 руб, пробитие которого откроет дорогу к первой цели роста – 242 руб.

Неожиданно сильно – на 4,7%, упал «Яндекс». Это стоит рассматривать как фиксацию прибыли после очень мощного предыдущего роста. Падение бумаг компании должно сегодня остановиться.

В утренних сообщения СМИ вновь всплыла санкционная тема. Группа американских сенаторов предложила ввести санкции за отравление Алексея Навального. Но ограничения – заморозка активов и запрет на въезд – коснутся только неуказанных российских чиновников причастных «к грубым нарушениям международного права». Для рынка это не страшно, поэтому в таком контексте санкционная риторика не будет иметь негативных последствий. Можно сказать, что это даже позитивная новость, поскольку пока нет более жестких антироссийских инициатив.

Пара доллар-рубль закрылась вчера практически «крестиком». Это явное свидетельство того, что силы рублевых «медведей» истощились. Скорее всего, на позитивном внешнем фоне мы сегодня увидим коррекционное укрепление рубля с попыткой пары уйти в район 76,5-76,7.

Сильная поддержка – нижняя граница восходящего канала – по паре доллар-рубль расположена в районе 76, а сопротивление – 78 руб за доллар. Не видим причин для тестирования этих уровней сегодня.