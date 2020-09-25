Российские рынки завершили вчерашние торги незначительным снижением на фоне неплохо торговавшейся Америки. И если падавшая Европа не смогла поддержать отечественные фондовые площадки, то вот позитивно торговавшиеся рынки США и несколько выросшая в цене нефть помогли отечественным инвесторам обрести уверенность и закрыть торговую сессию не слишком слабо. В итоге долларовый индекс РТС потерял 0,57% (в основном за счет ослабления рубля), завершив тоги на отметке 1188,98 пунктов; индекс Мосбиржи просел на 0,12%, до 2912,76 пунктов.

Наибольший рост продемонстрировали бумаги «М.Видео» (+5,35%), «Полиметалла» (+4,96%), «ЛУКОЙЛА» (+2,40%), «Фармсинтеза» (+1,93%)и обычка «Татнефти» (+1,63%). Сильней других снизились ГДР MAIL (-4,67%), сильно до этого росший «Яндекс» (-4,66%), ММК (-3,0%), ГДР TCS — та же история, что и с Яндексом (-2,75%) и «САФМАР» (-2,72%).

График

График индекса Мосбиржи находится в локальном нисходящем тренде, остановившись в районе —50% по Фибоначчи от момента, когда он начал расти в середине июля. Индикатор MACD находится в околонулевой области, но не свидетельствует пока о благоприятном моменте для начала покупок.

Стоимость нефти умеренно подрастает, начиная с середины вчерашнего дня. По состоянию на 8:44 мск баррель марки Brent стоит $42,15, а WTI — $40,49. Вечером Baker Hughes представит результаты изменения количества буровых установок в Северной Америке за неделю, что может повлиять на динамику стоимости энергоносителей.

Сегодня Франция отчитается по общему числу безработных, в США выйдут данные по заказам длительного пользования. В России пройдет внеочередное собрание акционеров «Распадской», пройдет годовое общее собрание акционеров Сбербанка, будет последний день для попадания в реестр акционеров «Детского Мира» для получения дивидендов за 1-й квартал 2020 года (ожидается выплата в размере 2,5 рубля на бумагу).

Большинство фьючерсов на зарубежные биржевые индексы торгуются в плюсе, в пределах 0,3%—0,5%. Так что и нас, скорей всего, ждет умеренно оптимистичный старт торгов.